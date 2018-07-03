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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Реал" принял предложение продать Роналду в "Ювентус" – СМИ

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"Реал" принял предложение продать Роналду в "Ювентус" – СМИ

Игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду близок к переходу в итальянский "Ювентус".

Об этом пишет издание Marca.

Игроку предлагается контракт на 4 года с зарплатой 30 млн. евро за сезон, то есть, на общую сумму 120 миллионов евро.

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О каких-то переговорах между представителями двух клубов не сообщается. Однако известно, что в контракте Роналду прописана "клаусула" (отступные) в сумме 1 миллиард евро, но, разумеется, такие деньги платить никто не будет.

Напомним, что Роналду отказался от нового контракта с "Реалом" с зарплатой 25 миллионов евро. Футболисту не нравится, что он получает меньше Лионеля Месси и Неймара.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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