"Реал" разгромил "Ливерпуль", но не сумел обыграть "Друзей Шевченко" в Киеве

В Киеве в рамках празднования проведения финала Лиги чемпионов состоялся турнир, участие в котором приняли звезды мирового футбола. Зрители увидели большое количество голов.

В мини-турнире выступили четыре команды – "Звезды Реала", "Звезды Ливерпуля", "Друзья Шевченко" и "Звезды Лиги чемпионов". Они играли на небольшом газоне на Крещатике 5 на 5.

Читайте также: Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

В первом матче "Друзья Шевченко" победили "Звезд Лиги чемпионов" со счетом 5:1. А "Звезды Реала" разгромили бывших футболистов "Ливерпуля" 9:3. Поэтому в финале сошлись украинские игроки (за ним выступали двое иностранцев-фристайлеров) и экс-игроки "Реала".

Выявить победителя в игре не удалось – команды сыграли 3:3. За украинцев забивали Олег Лужный, Андрей Воронин и Сергей Ребров.

Стоит добавить, что тренерами "Друзей Шевченко" выступили братья Виталий и Владимир Кличко. Однако во время матча они даже вышли на поле и сыграли за команду. Также в этом турнире сыграл и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Читайте также: Реклама "Газпрома" будет на НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов

Отметим, что "Ливерпуль" выиграл свой матч за третье место у "Звезд Лиги чемпионов" 2:1.