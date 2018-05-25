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"Реал" разгромил "Ливерпуль", но не сумел обыграть "Друзей Шевченко" в Киеве

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"Реал" разгромил "Ливерпуль", но не сумел обыграть "Друзей Шевченко" в Киеве

В Киеве в рамках празднования проведения финала Лиги чемпионов состоялся турнир, участие в котором приняли звезды мирового футбола. Зрители увидели большое количество голов.

В мини-турнире выступили четыре команды – "Звезды Реала", "Звезды Ливерпуля", "Друзья Шевченко" и "Звезды Лиги чемпионов". Они играли на небольшом газоне на Крещатике 5 на 5.

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В первом матче "Друзья Шевченко" победили "Звезд Лиги чемпионов" со счетом 5:1. А "Звезды Реала" разгромили бывших футболистов "Ливерпуля" 9:3. Поэтому в финале сошлись украинские игроки (за ним выступали двое иностранцев-фристайлеров) и экс-игроки "Реала".

Выявить победителя в игре не удалось – команды сыграли 3:3. За украинцев забивали Олег Лужный, Андрей Воронин и Сергей Ребров.

Стоит добавить, что тренерами "Друзей Шевченко" выступили братья Виталий и Владимир Кличко. Однако во время матча они даже вышли на поле и сыграли за команду. Также в этом турнире сыграл и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Отметим, что "Ливерпуль" выиграл свой матч за третье место у "Звезд Лиги чемпионов" 2:1.

Теги: Новости спорта Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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