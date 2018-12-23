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      "Реал" решил срочно вернуть украинского голкипера

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      Андрею Лунину в аренде не место – похоже именно так решили руководители мадридского "Реала". "Бланкос" вернут украинского голкипера из аренды в "Леганесе" уже в январе 2019 года.

      Об этом сообщил ряд испанских СМИ.

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      Дело в том что второй вратарь "Реала" Кейлор Навас очень хочет покинуть клуб, ведь совсем перестал получать место на поле за спиной Тибо Куртуа.

      Кейлор Навас
      Кейлор Навас

      Если мадридцы таки попрощаются с костариканцем уже в январе, как он сам того хочет, Андрея Лунина сразу вернут из аренде, чтобы он занял место второго вратаря команды.

      лунін

      Андрей Лунин

      Более того, в "Леганесе" украинец получает гораздо меньше игровой практики, чем на то надеялись в "Реале".

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      Теги: Андрей Лунин Реал Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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