"Реал" решил срочно вернуть украинского голкипера

Андрею Лунину в аренде не место – похоже именно так решили руководители мадридского "Реала". "Бланкос" вернут украинского голкипера из аренды в "Леганесе" уже в январе 2019 года.

Об этом сообщил ряд испанских СМИ.

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Дело в том что второй вратарь "Реала" Кейлор Навас очень хочет покинуть клуб, ведь совсем перестал получать место на поле за спиной Тибо Куртуа.



Кейлор Навас

Если мадридцы таки попрощаются с костариканцем уже в январе, как он сам того хочет, Андрея Лунина сразу вернут из аренде, чтобы он занял место второго вратаря команды.

Андрей Лунин

Более того, в "Леганесе" украинец получает гораздо меньше игровой практики, чем на то надеялись в "Реале".

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