"Реал" подпишет именитого соперника для Лунина

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа в четверг, 9 августа, должен прибыть в Мадрид для прохождения медосмотра и подписания контракта с "Реалом".

Куртуа даже не появлялся на базе "Челси" и остается в Бельгии, пока "синие" не санкционируют его трансфер в "Реал", сообщает Sky Sports.

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Накануне появилась информация, что Куртуа заплатит штраф в размере 210 тысяч евро за пропуск тренировки. С помощью бойкота Куртуа пытается убедить руководство "Челси" продать его "Реалу". "Челси" решил оштрафовать игрока на двухнедельную зарплату.

Если трансфер пройдет успешно, то Куртуа будет конкурировать в "Реале" с Кейлором Навасом, который был номером один команды за последние сезоны, а также украинцем Андреем Луниным.

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