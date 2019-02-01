13:35
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      "Реал" уверенно вышел в полуфинал Кубка Испании: видео

      5 Читати новину українською
      Жирона – Реал результат и обзор
      Жирона – Реал результат и обзор / Фото из открытых источников

      Мадридский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании обыграл "Жирону" и вышел в следующую стадию соревнований.

      Жирона – Реал Мадрид 1:3 (первый матч – 2:4)
      Голы      : Порро, 71 – Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

      Читайте также: "Барселона" разгромила "Севилью" и вышла в полуфинал Кубка Испании: видео

      На 27 минуте "сливочные" открыли счет в этом противостоянии. Карим Бензема пробил с линии штрафной точно по назначению, завершив таким образом невероятную комбинацию с партнером по команде Даниэлем Карвахалем. Под конец первой половины встречи Бензема оформил дубль.

      На 71 минуте хозяева пытались вернуть интригу. Педро Порро, находясь под прессингом двух оппонентов, сумел пробить голкипера "Реала" Кейлора Наваса и сократил отставание до минимума.

      Впрочем, последнее слово в этой дуэли все же было за подопечными Сантьяго Солари. Маркос Льоренте на 76 минуте из-за пределов штрафной мощным ударом послал игровой снаряд точно в дальний угол.

      Читайте также: Соломон забил дебютный гол и помог "Шахтеру" одержать разгромную победу: видео

      Таким образом, "Реал" обеспечил себе выход в полуфинал Кубка Испании, куда ранее вышли "Барселона", "Валенсия" и "Бетис".

      Видеообзор матча Жирона – Реал

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт Реал
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 13:00 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      27
      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      сегодня , 12:01 Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      Артем Овдієнко 127
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 598
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1736
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 418
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Формула-1: самым быстрым пилотом стал Кими Райкконен
       1 сентября 2018 , 22:35
      Украинский тренер "Вердера" впервые проиграл в Бундеслиге. ВИДЕО
       23 ноября 2014 , 19:12
      Отбор Евро-2016. Смена лидера в группе сборной Украины, отрыв Австрии от России и Швеции
       5 сентября 2015 , 23:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук