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      "Реал" в прекрасном матче обыграл "Валенсию": видео голов

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      "Реал" победил "Валенсию"
      "Реал" победил "Валенсию" / twitter.com/realmadrid

      Мадридский "Реал" продолжает выходить из длительного кризиса. На этот раз "сливочные" на своем поле принимали "Валенсию".

      Реал – Валенсия 2:0
      Голы:       Васс, 8 (авт.), Лукас, 83

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      "Сливочные" со старта матча начали давить на "летучих мышей". Первый момент возник у Карима Бензема, который слета едва не забил сумасшедший гол. Мяч предательски пролетел в нескольких сантиметрах от рамки ворот. Однако стартовый штурм дал свои плоды. Карвахаль разобрался в штрафной с защитниками гостей и сделал прострел. Никто из мадридцев на пас Даниэля не откликнулся. А вот Даниэль Васс решил вознаградить Карвахаля за старания в нападении и переправил мяч в собственные ворота.

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      На протяжении игры команды обменялись несколькими прекрасными моментами. Забивать могли, что мадридцы, что левантийцы, однако упускали возможность за возможностью.

      "Реал" же во второй раз наказал "летучих мышей" в конце встречи. Бензема отдал отличную передачу на Лукаса Васкеса, которого никто не опекал в штрафной площадке. Нападающий "сливочных" не замедлил и слету переправил мяч в угол ворот Нето – 2:0.

       

       

      Победа позволила "Реалу" подняться в топ-5. В свою очередь "Валенсия" находится на 14 месте.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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