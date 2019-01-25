"Реал" в результативном матче одолел "Жирону" в 1/4 финала Кубка Испании: видео

Мадридский "Реал" и "Жирона" устроили голевую феерию в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

Реал – Жирона 4:2

Голы: Лукас Васкес, 18, Серхио Рамос, 42 (пен.), 77, Бензема, 81 – Лосано, 7, Гранель, 66 (пен.)

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"Жирона" сразу показала, что "Реалу" расслабляться не придется, открыв счет в дебюте встречи. Энтони Лосано на 7-й минуте с близкого расстояния замкнул навес с левого фланга в исполнении Рауля Гарсии Карнеро.

Впрочем, уже через 11 минут Королевский клуб восстановил паритет в игре. Васкес из пределов штрафной расстрелял голкипера "Жироны" после точной передачи от Альваро Одриосола.

Но, уже на 42-й минуте "Жирона" серьезно сфолила: Винисиус "накрутил" защитника на линии штрафной и тот его откровенно сбил на глазах у рефери. Пенальти взялся бить Серхио Рамос и снова переиграл вратаря "паненкою".

На 66 минуте "Жирона" ответила своим точным ударом "с отметки". Маркос Льоренте сыграл рукой в ​​своей штрафной при подаче гостей, арбитр мгновенно указал "на точку" – Алекс Гранелл оказался точным.

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Второй гол в ворота "Реал" разозлил "сливочных" и те в течение трех минут поставили точку в матче.

Серхио Рамос на 77 минуте оформил дубль благодаря точному удару головой после навеса от Марсело. Окончательную точку в игре поставил Карим Бензема. Форвард "Реала" на 80 минуте ударом в пустые ворота после прострела от Винисиуса Жуниора сделал счет на табло 4:2, который уже продержался до финального свистка.

За неделю соперников ждет ответный матч. Но в любом случае трудно поверить, что Мадрид упустит преимущество.

Видеообзор матча Реал – Жирона

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