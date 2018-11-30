В субботу, 1 декабря, мадридский "Реал" на своем поле примет "Валенсию". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Мадридцы и левантийцы с разным успехом решили свою судьбу в Лиге чемпионов – "Реал" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф с первого места, а "Валенсия" совершенно точно не покинет третью позицию в квартете, которая даст ему право "снизиться" в Лигу Европы весной. Теперь обе команды обязаны сосредоточиться на внутренних делах, которые, мягко говоря, идут у обоих не лучшим образом.

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В PariMatch победу "Реала" оценили наименьшим коэффициентом – 1,51. На "Валенсию" принимают с коэффициентом 6,00. Ничья в матче – 4,80.

Несколько иные коэффициенты предлагает "Фаворит спорт". Их эксперты дают больший коэффициент на "Реал" и "Валенсию". Так, победа хозяев поля получила 1,53, в то время как гостей принимают с коэффициентом 6,25. Что касается ничьей, то она имеет значение 4,45.

И наибольший коэффициент на победу "Валенсии" – в Marathon bet – 6,65. На победу "Реал" принимают с коэффициентом 1,52. Если команды сыграют вничью – 4,60.

Напомним, что матч "Реал" – "Валенсия" состоится в субботу, 1 декабря. Начало встречи – в 21:45.

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