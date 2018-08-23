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"Реал" воспользуется давлением УЕФА, чтобы купить звездного форварда

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Килиан Мбаппе может перейти в "Реал"
Килиан Мбаппе может перейти в "Реал"

Еще до закрытия трансферного окна мадридский "Реал" может осуществить звездный трансфер. «Сливочные» могут подписать француза Килиана Мбаппе, который выступает за ПСЖ. А помочь им может УЕФА.

Дело в том, что ПСЖ должен выплатить 180 миллионов евро "Монако" за Мбаппе. До этого нападающий находился в парижском клубе на правах аренды с обязательным выкупом игрока. Но если ПСЖ заплатит такую сумму, то нарушит финансовый фэйр-плей, за что может быть отлучен от еврокубков. При этом ПСЖ может нарушить сразу два пункта – о превышении расходов над доходами клуба, а также о превышении лимита уровня зарплаты в клубе. Об этом пишет AS.

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При этом УЕФА ветку снова открыл дело против ПСЖ относительно нарушения финансового фэйр-плей, который была перед тем закрытым.

Именно этим и постарается воспользоваться "Реал". Мадридский клуб готов выкупить Мбаппе. "Сливочные" получили 100 миллионов евро от трансфера Роналду и готовы их потратить на покупку нового звездного игрока.

Стоит преодолевать, что на руку "Реалу", кроме вероятного давления со стороны УЕФА на ПСЖ, будет играть и то, что в Англии и Италии закрылись трансферные окна. Поэтому главные конкуренты из этих стран, которые могли бы поспорить за Мбаппе, не смогут вмешаться.

Однако пойдет ли на такое ПСЖ, будет искать выход из ситуации другим путем (продажей других игроков) – станет известно уже скоро. ПСЖ должен заплатить "Монако" в понедельник, 27 августа. А трансферное окно в Испании закроется только 31 августа.

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Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 канал
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