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      Реалии украинского СИЗО: почему есть отдельные категории заключенных, которым можно даже гулять

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      Режим СИЗО значительно строже от большинства колоний, в которых заключенные уже отбывают наказание за совершенные преступления. Там арестанты 23 часа в сутки сидят под замком в камерах. И только час в день им позволяют прогулку в закрытом дворике.

      Режим СИЗО значительно строже от большинства колоний, в которых заключенные уже отбывают наказание за совершенные преступления. Там арестанты 23 часа в сутки сидят под замком в камерах. И только час в день им позволяют прогулку в закрытом дворике.

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      Такие условия созданы для того, чтобы они не могли общаться с сообщниками или запугивать жертв и свидетелей преступления. Журналисты Слідство.инфо обнаружили, что несмотря на суровые условия, некоторые заключенные свободно передвигаются по тюрьме и даже за ее пределами.

      Убийство в Одессе

      В конце 2014 года в Одессе произошло громкое преступление. Напали на владельца обменных пунктов, который вез домой довольно большую сумму денег. Преступление произошло поздно вечером.

      Я сделал ошибку — забрал деньги с собой. Они мне нужны были рано утром, когда еще инкассация не могла их привезти. Информация, очевидно, просочилась не туда, куда надо,
      — вспомнил потерпевший бизнесмен Александр Чичкалюк.

      Тогда он, как всегда, возвращался домой на авто. Когда мужчина вышел из машины с сумкой денег, на него набросились двое людей и нанесли удар в спину ножом и еще четыре удара в подреберные участки. Порезали лицо, руку, пробили легкие на два сантиметра.

      На крики во дворе выскочил сын Олександр Чичкалюк Виталий. Он начал преследовать нападавших и догнал их недалеко от дома. Между парнем и злоумышленниками завязалась драка.

      слідство інфо сізо

      Александр Чичкалюк с сыном Виталием

      Однако Виталий продолжил преследование и в нескольких сотнях метров, в соседнем дворе, его убили. Его дважды ударили ножом в сердце.

      Сын умер буквально за минуту. Я после таких травм бег не так быстро, как он и смотрел на это все с расстояния семи-восьми метров,
      — рассказал Александр.

      Одного из нападавших задержали на месте преступления и передали правоохранителям. Другого на следующий день поймали оперативники полиции. Дело уже более четырех лет рассматривают в суде. Пострадавший добросовестно посещает каждое заседание, а их уже произошло более ста.

      Одного из нападавших обвиняют в разбое с тяжелыми последствиями, другого  — в убийстве сына Чичкалюка. Александр считает, что обвиняемые умышленно затягивают процесс, чтобы не отбывать наказание в колонии, а остаться в СИЗО:

      Тянут время. Пейкришвили, например, все устраивает. Потому что, когда объявят приговор, ему останется посидеть два-три месяца. А сейчас у него все хорошо. Ему там лучше, чем кому-либо на свободе,
      — сказал Александр Чичкалюк.

      Подозреваемые, которым и СИЗО "лучше, чем на свободе"

      Теймураз Пейкришвили, по версии официального следствия, является одним из напавших на бизнесмена Чичкалюк и его сына. Мужчине грозит до 15 лет заключения, и он уже почти пять лет находится в СИЗО.

      Однако Слідство.Инфо получило из собственных источников видеозапись, на которой видно, что похожий на него человек свободно передвигается на свободе без наручников. Это записи из частной стоматологической клиники. На них видно, как мужчина, похожий на Пейкришвили, выходит из стоматологического кабинета и разговаривает по мобильному телефону.

      пейкрішвілі

      Подозреваемый Пейкришвили в частной клинике

      За этим наблюдает человек, которого журналисты идентифицировали как конвоира следственного изолятора. Он позволяет заключенному встречаться с близкими, принимать пакеты и даже свободно гулять по улице.

      На заднем дворе этой больницы тот же сотрудник наблюдает, как обвиняемый в особо тяжком преступлении встречается с компанией неизвестных. Там Пейкришвили тоже свободно гуляет без наручников. Мимо него проходят люди, некоторые - с детьми.

      слідство інфо сізо

      Пейкришвили вне СИЗО

      Слідство.Инфо показало это видео Генеральной прокуратуре и попросило объяснить, насколько законным является поведение сотрудника СИЗО. В управлении, надзирающего за местами несвободы, ответили: все, что происходит на видео — запрещено.

      Здесь все в комплексе. Он без наручников, он у выхода, он с другом конвоиром, к нему допускают посторонних лиц, за него кто-то другой платит за медицинские услуги и он, в конце концов, свободно вышел на улицу,
      — отметил прокурор Вячеслав Свирець.

      Милиционер объяснил Слідству.Инфо, что подсудимые имеют право выезжать на лечение. Но во время конвоирования этого заключенного, обвиняемого в особо тяжком преступлении, сотрудник СИЗО поставил под угрозу и свою жизнь, и жизнь других граждан.

      Он не убежал только потому, что сам этого не захотел. Мы не знаем, кто это на видео, вполне вероятно, что это те люди, которые с ним были даже в момент совершения преступления. Помогают ему, о чем-то договариваются. Все это имеет признаки злоупотребления властью и служебным положением,
      — добавил Вячеслав Свирец.

      Журналистка Слідства.Инфо встретилась с конвоиром, который возил заключенного в больницу, у СИЗО. Мужчину зовут Александр Торзюк. Его работа — выявлять преступления среди заключенных и сотрудников.

      слідство інфо сізо
      Александр Торзюк

      Ему продемонстувалы видео из больницы, впрочем, Александр не узнал себя на видео.

      "Я знаю, что у нас все в соответствии с действующим законодательством происходит", – прокомментировал Александр.

      Не узнал себя на фото из стоматологии и узник Пейкришвили, к которому Слідство.Инфо пришло на одно из судебных заседаний. Он отказался комментировать информацию о посещении клиники.

      сізо слідство інфо

      Пейкришвили не узнал себя на фото из клиники

      Однако журналисты узнали, что это не единственный визит Пейкришвили в стоматологию — он был там по меньшей мере еще раз в течение последних месяцев.

      Блага для "особых"

      Владимиру Пономаренко 44 года. И, по его словам, 29 из них он провел за решеткой. В основном за кражи. Впервые в СИЗО попал еще подростком. Поэтому здешняя жизнь ему хорошо известна.

      сізо сліддство інфо
      Владимир Пономаренко

      Сейчас он сидит в одесской тюрьме. Он говорит, что кое-кто в следственном изоляторе ожидает приговора в невыносимых условиях.

      Простая камера – это камера, в который есть грибок на потолке и на стенах, течет вода по стенам, свет на честном слове. Пола нет. Туалет – ну если это можно назвать туалетом,
      – рассказал Владимир.

      Но условия содержания в тюрьме, говорит заключенный, можно улучшить. По его словам, за отдельную плату администрация учреждения предоставляет заключенным комфортные, только отремонтированные камеры с новой сантехникой.

      Бытовые реалии Одесского СИЗО:

      одеське сізо слідство інфо

      слідство інфо

      одеське сізо

      Но камеры с удобствами – не единственный вопрос, который решается с администрацией, объясняет Владимир. За деньги в тюрьме можно приобрести не только то, что и так гарантирует закон, но и то, что запрещает: "Выпивка, наркотики, связь, интернет, могут завести родных. Где-то с девушками в тюрьме пересечься – тоже определенная сумма".

      Читайте также: Камеры в плесени, пленники спят по очереди, их бьют: нарушения нашли в Киевском СИЗО

      Владимир рассказал Слідству.Инфо, что в СИЗО существует практика вывоза подсудимых на встречи и прогулки. Это стоит немалых денег.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Слидство.Инфо Министерство юстиции Тюрьма
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