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      Реалити-шоу избирательной кампании и дебаты одного человека: что иностранные СМИ пишут о выборах

      115 Читати новину українською

      Пока в течение избирательной кампании Владимир Зеленский и Петр Порошенко обменивались видеочеленджами и не могли найти общий язык относительно дебатов, мир активно обсуждал украинские выборы. О стадионе, тестах на наркотики и международных встречах с кандидатами – рассказывали иностранные СМИ.

      Беспрецедентный случай для Украины. Впервые в истории страны будущие избранники будут вести диалог на стадионе. Внимание мировых политиков и СМИ приковано к украинским выборам. Они удивляются не только дебатам на стадионе, но и алко– и наркотестированию.

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      Издание "Los Angeles Times" писало, что перед вторым туром украинских выборов кампания стала напоминать реалити-шоу, включая видеонападения каждой стороны. Кульминацией для них стало тестирование на наркотики.

      Когда Петр Порошенко пришел в прямой эфир на телеканал "1+1", то иностранные СМИ высмеяли это, утверждая, что это дебаты одного человека.

      Действующий президент использовал свои 45 минут ожидания, чтобы ответить на вопросы журналистов и атаковать своего отсутствующего соперника,
      – написали "BBC News".

      Также иностранные СМИ утверждали, что России не удалось запустить свои щупальца в украинские выборы. Они убеждены, что даже в Кремле не готовы были к таким событиям, которые продемонстрировала Украина после первого тура выборов.

      Понятный и неожиданно сильный первый тур, кажется, изменил расчеты в Москве. Некоторые теперь наслаждаются возможностью увидеть спину Порошенко – президента, который отстранил Украину от России и вывел на евроатлантическую орбиту,
      – сообщило издание "The Independent".

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

      Западная пресса противопоставила российские выборы без выбора – украинским, где было аж 39 кандидатов.

      "Зеленский стал частью этого настроения против политической элиты неортодоксальной кампанией, наполненной шутками, комедийными выступлениями и обращениями в соцсетях для миллионов онлайн-сторонников", – писал "The New York Times".

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      "Fox News" утверждал, что украинцы показали здоровую демократическую тенденцию поддерживать чередование власти. Оппозиция неоднократно выигрывала президентство, а власть передавалась мирно, что стало одним из признаков демократии.

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      Как пройдет второй тур выборов 21 апреля, прогнозировать трудно. Чтобы голосование было под контролем, западные страны уже отправили в Украину рекордное количество наблюдателей – 2700 экспертов из разных организаций.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко СМИ Медиа
      Источник: 24 канал
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