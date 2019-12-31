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      Реальная зарплата украинцев в 2020 вырастет на 10%: прогноз министра Милованова

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      Тимофей Милованов / YES 2019 / Владимир Чепель

      Министр экономики Тимофей Милованов считает, что в 2020 году реальная зарплата украинцев может вырасти на 10%. Министр выразил мнение, что больше всего выигрывают те, кто имеют квалификации нужные для отраслей, в которых происходят инвестиции.

      Также, по его словам, это будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.

      Важно: Средняя зарплата украинцев за год выросла на 17%: кто и где получает больше

      Он также указал, что рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд.

      В этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном измерении была на 9,6% выше чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года,
      – напомнил Милованов.

      Что известно о средней зарплате украинцев в 2019 году

      Средняя номинальная заработная плата украинца в ноябре 2019 года выросла на 16,6% по сравнению с ноябрем прошлого года и теперь составляет 10 679 гривен.

      Реальная же зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

      Самую высокую зарплату в последний месяц осени получали работники в Киеве – 15 974 гривен, а самая низкая – в Херсонской области – 8 267 гривен. В общем по Украине размер зарплаты составляет от 8 до 9 тысяч гривен.

      Относительно профессий, то самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 19 221 гривну, самую низкую – в сферах "здравоохранение и предоставление социальной помощи" – 7019 гривен и "Временное размещения и организация питания" – 6790 гривен.

      Что интересно, пик зарплат был в июле 2019 года. Тогда размер средней зарплаты поднялся до 10 971 гривны.


      Сколько в среднем зарабатывали украинцы в течение последних 6 лет / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Деньги Тимофей Милованов Минимальная зарплата Зарплата
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