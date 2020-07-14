В связи с ограничениями на границах, украинцы сейчас предпочитают отдыхать, например, в Одессе. Однако на городских пляжах иногда негде яблоку упасть. Путешественница с опытом рассказала, где же найти безлюдные пляжи в Украине.

О том, как отдыхать подальше от толп, да еще и недорого – в эфире программы "Утро" на24 канале рассказала Марина Коваленко.

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Безлюдные пляжи

Социальная дистанция – это то, чего так не хватает на популярных местах у моря. Девушке таки удалось найти безлюдный пляж вблизи Одессы в разгар лета.

В Одессе было очень людно. В Украине есть такие пляжи, их можно найти даже этоим летом, когда много людей выбирает отдых в Украине,

– отметила Марина.

Она рассказала, что этот пляж расположен в 40 километрах от многолюдной Одессы в селе Санжейка. Там есть места, где пусто и чисто.

"Есть один лайфках – когда нашли безлюдное место, стоит выбирать не только конкретный поселок, а и край села", – поделилась туристка.



Безлюдный пляж / Фото с фейсбука Марины Коваленко

Село Санжейка, Одесская область / фото с Фейсбука Марины Коваленко

Как добраться?

Для туристки самый оптимальный транспорт для путешествий – это автомобиль. Однако это не всегда доступно. Тогда надо отдавать предпочтение автобусам – это намного дешевле и иногда быстрее, чем на поездах

Как искать жилье?

По словам эксперта, наши бабушки хорошо освоили сайт для поиска жилья Booking.com. Там можно арендовать жилье или отдельную комнату. Марина Коваленко советует бронировать ночлег заранее и не надеяться, что можно найти что-то на месте. Иногда это получается втрое дешевле, чем в Одессе.

Безлюдный пляж вблизи Одессы / Фото kochevnik.in

Где найти безлюдные пляжи: смотрите видео