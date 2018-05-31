Ребенка на велосипеде в Киеве сбило авто полиции, которое было на спецзадании: открыто дело

Авто полиции, которое 31 мая сбило 13-летнего велосипедиста в Киеве, выполняло спецзадание. По факту ДТП начато уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часа. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу", – говорится в сообщении правоохранителей.

На месте работает следственно-оперативная группа, работники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности.

"Проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование", – добавили в полиции.

Отмечается, что оба сотрудника полиции, которые находились в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "драгере": прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь.

Кроме того, полицейских доставят к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.

Напомним, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

В Администрации Президента Украины заверили, что машина, которая сбила ребенка в Киеве, не принадлежала кортежу главы государства.