Ребенку нельзя пересадить 60-летнее сердце, – кардиохирург о разнице в пересадках сердца

Кардиохирург Дмитрий Бешлей из Львова проводит около 5 операций в неделю. Он рассказал, в чем разница между пересадкой сердца взрослому и ребенку.

Кардиохирург в Львовской областной клинической больницы и преподаватель в Львовском национальном университете имени Даниила Галицкого рассказал, что при пересадке сердца взрослому и ребенку нужно учитывать несколько сложных антропометрических моментов (говорится в том числе и о размерах – 24 канал). Об этом хирург рассказал в интервью 24 каналу.

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Кардиохирург рассказал об особенностях пересадки сердца ребенку

Врач рассказал, что ребенок должен быть достаточно большой, чтобы получить взрослое сердце, или донор должен быть достаточно маленький, чтобы по массе сердце подошло и уместилось в грудную клетку.

Ребенку нельзя пересадить 60-летнее сердце, ведь оно имеет свой ресурс. Идеально, когда ребенку трансплантируют молодое сердце,

– объяснил Бешлей.

И добавил: "К сожалению, потенциальный донор должен умереть в юном возрасте, чтобы "подарить" свой орган ребенку". Во время операции кардиохирург должен хорошо наложить сосудистые анастомозы (соединение всех анатомических элементов – 24 канал), поскольку ребенок еще будет расти. Важно, чтобы не было сужения тех сосудистых анастомозов, потому что сосуды будут расти, а места сшивания нитками – нет.

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