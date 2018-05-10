Ребята из стройбригады меня не любили, ведь отказывался с ними пить, – чемпион-паралимпиец

Григорий Вовчинский – обладатель шести наград на трех Паралимпиадах. С Игр в Пхенчхане он привез "серебро", завоеванное на дистанции 10 км в лыжных гонках среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Общаясь с 29-летней легендой нашего паралимпийского спорта в течение часа, невольно поймал себя на мысли, что эти победы не заложены генетически и не являются следствием каких-то особых обстоятельств. Григорий слепил себя тяжелой работой, к которой в селе в Черкасской области с ранних лет приучили родители. Он рос полноценным ребенком, который не чувствовал, что из-за проблемы с рукой чем-то по сравнению с ровесниками обделен. Работал и играл в футбол наравне с другими. Разве что думал больше.

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Собственно, это интервью сайту "24" позволяет понять внутренний мир человека, который привык жить так, как должен бы жить каждый.

Григорий, в Пхенчхан вы ехали в статусе чемпиона Сочи. Учитывая это, довольны тем, что получили в Корее?

Для меня эта серебряная награда на вес золота. Я и через месяц продолжал жить соревнованиями. Когда ты так долго и упорно работаешь, взять и сразу отвлечься – сложно. Я в зимних видах спорта уже 11 лет. Каждый раз ставлю перед собой самые высокие задачи. Это отнимает ужасно много энергии. Хорошо, когда все гладко, когда побеждаешь. И только что-то не получается, начинаешь себя корить, копаться в себе, искать причины неудач.



Вовчинский завоевал для Украины "серебро" на Паралимпиаде в Пхенчхане

У меня нередко бывало, что был готов идеально, но из-за одного промаха в биатлоне выпадал из призовой тройки, становился четвертым. Это надламливает. Настраиваюсь на каждый отдельно взятый старт, поэтому каждый результат переживаю словно отдельно взятую маленькую жизнь. Однако времени на реабилитацию маловато, надо искать силы для следующего выступления, снова в себя поверить. От этой жизни в постоянном напряжении легко отвыкнуть. Хорошо, что во время соревнований поддерживают родные, доченька Адриана, любимая, что пишут слова поддержки немало болельщиков. Это вдохновляет.

Услугами психолога во время соревнований не пользуетесь?

Нас прекрасно мотивирует Валерий Сушкевич (президент Паралимпийского комитета Украины – "24"). В то же время – это не "накачка", а действительно профессиональные советы. Валерий Михайлович для нас действительно топ-психолог, всегда знает, что сказать. Даже когда случаются неудачи, он знает, на что нажать, чтобы на следующий день спортсмен выдал максимум. Бывает, даже сам не веришь в свои силы, но Валерий Михайлович фактически внушает нам, что мы способны побеждать. Самое главное, что в его словах совмещены поддержка и толчок. В Пхенчхане мы общались трижды, после трех неудачных гонок в моем исполнении. Каждый раз не критиковал, поддерживал и говорил, что верит в меня. Я тоже говорил, что все в порядке, но на душе было тяжело. Однако после этих разговоров выходил с позитивным настроем. Уникальность Сушкевича в том, что он знает про каждого своего спортсмена все, до мельчайших деталей. Думаю, поэтому его слова настолько действенны.



Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, по словам Григория, очень поддерживает украинских спортсменов-паралимпийцев

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До Пхенчхана у вас было уже пять наград Паралимпийских игр. Признайтесь, тяжело настраиваться на следующий цикл, когда понимаешь, что выше, чем был, уже не будешь?

У меня фантастическая мотивация. Побеждать на Паралимпиаде – это круто. К тому же, в предыдущем цикле я сменил тренера, переехал в Киевскую область. Процесс подготовки к Паралимпиаде в Сочи отобрал очень много моральных и физических сил. Да, все завершилось завоеванием золотой награды, но вы не представляете, насколько тяжело она далась. После нее не мог два года собраться, чтобы найти силы работать дальше. Надо было что-то менять. Решил поработать в другой среде. Хотелось доказать, что эти изменения были оправданы. Сейчас уже понятно, что так и было, потому что за эти годы узнал немало нового.

Впервые за девять лет проявил себя в спринтерских дисциплинах лыжных гонок. Я обожаю свою работу, каждая победа приносит огромное удовольствие. Стараюсь не стоять на месте, постоянно совершенствую технику, много читаю об уверенности, настрое на старты, вере в себя, релаксации, как сочетать труд и отдых, чтобы эта работа не превратилась в рутину. Это помогает. Чувствую, что чем ближе к началу состязаний, тем больше жажда появляется в груди.

Эту черту вы в себе выработали или всегда таким были?

Усовершенствовал. Я же парень деревенский, вырос в селе Белоусовка Черкасской области. Точнее, на протяжении двух лет, когда я еще был ребенком, наша семья жила в Кишиневе. Папа с мамой учились в Одессе, а когда закончили вуз, нашли работу по специальности (изготовление холодильного оборудования) в Молдове. Может, там и остались бы, однако в начале 90-х начался военный конфликт в Приднестровье, и папа от греха подальше решил вернуться в Украину. Поскольку особых денег не было, то жилье нашли в селе.

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Село как село: работаешь на огороде, а сам ждешь, когда понесешся на стадион, чтобы поиграть в футбол. В годы моего детства Белоусовка была очень большим селом, около трех тысяч жителей. Достаточно сказать, что в местной школе обучалось детей 700 или 800. Конечно, прежде всего мы любили футбол и играть его могли от утра до заката.

Действительно серьезно заниматься спортом начал, когда переехал в Черкассы, чтобы получить образование – учился в национальном университете имени Богдана Хмельницкого. Денег не было, поэтому в свободное от учебы время, чтобы было на что жить, ходил на строительство – с восьми утра до пяти вечера. После того каждый день с шести до девяти посещал тренировки. И так на протяжении двух лет.

Подождите, строительство как-то не совсем сочетается с вашим пороком.

Проблемы с рукой у меня от рождения. То ли я так привык жить с изъяном, или он и на самом деле мне не мешает, но с раннего детства делал все – колол дрова, играл в футбол и баскетбол, затем работал на строительстве. Доводил стяжку до идеала. Заливали полы, и здоровой левой рукой стирал плоскость, квадратов 70-80 за день. Понимаете, когда поработаешь на такой работе, потом ценишь возможность заниматься спортом. Это была отличная жизненная школа.



Спортсмен был вынужден тяжело работать, чтобы заработать себе на жизнь

С раннего детства был приучен к тому, что не должен сидеть у родителей на шее. На свои хотелки надо зарабатывать. У меня небогатая, простая семья. Отец работал завхозом в школе, мама – бухгалтером в сельском совете. Наверное не надо говорить, сколько они зарабатывали. Однажды, когда мне было 12, попросил папу, чтобы купил мне кроссовки. Хотел, потому что у младшего на год парня в школе были, а у меня – нет. Отец тогда мне все объяснил, мол, чтобы ходить в школу, у меня есть туфли, для игры в футбол кеды.

Кроссовки – это прихоть. Хочешь их – иди работай,

– говорил папа.

Меня этот разговор сильно подбодрил и надоумил. С тех пор не прошу денег ни у кого. Помогали людям, продавали рыбу, которую ловили вместе с отцом и братом. Знал цену каждой копейке.

В Черкассах вас уже не контролировал никто. Не было соблазна "броситься во все тяжкие"?

Меня никогда не тянуло. В строительной бригаде меня за то и не любили, что я отказывался с ними выпивать. А ребята могли иногда и утром начать, и в обед выпить. Я приходил работать, потому что понимал, что должен заплатить за жилье, что-то поесть. Тем более, что вечером ходил на тренировки. У меня была своя цель. Шел к ней, не смотря ни на что. Хотя в те годы хватало ситуаций, когда меня не поддерживали, обзывали, не принимали. Считали слишком индивидуальным. Видимо, правильно считали. Потому что когда звали погулять, я всегда шел на тренировку. "Глупый, что с ним говорить?" – иронизировали.

Конечно, вечером после тренировки какое-то время было. Но я получал удовольствие от того, чтобы прийти домой, посмотреть футбол, почитать книгу. Тогда мне было 17, купил себе три книги – о бизнесе, отношениях между людьми и о спорте. Еще тогда осознал, что лучшее, что есть в жизни – развитие. Даже банально понять незнакомые слова – уже шаг вперед. С тех пор читаю что-то ежедневно, постоянно ношу с собой книгу.

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Художественную литературу читаете?

Нет. Читаю то, что полезно. На художественную литературу не хватает времени.

Вы сказали, что в паралимпийском спорте 11 лет. Как туда попали?

В Евпатории есть база Национального паралимпийского комитета Украины. Еще когда Крым не был оккупирован, туда отправляли многих людей с физическими недостатками на реабилитацию. Черкасская область отправила меня. Это не тренировочные сборы, просто оздоровление. Мог проводить время как мне заблагорассудится. Но тогда в Центре находилось две команды. Одна из них – футболисты, которые готовились к Паралимпиаде в Пекине. Подошел к тренеру и спросил, можно ли с ними поработать. Тренер дал согласие. Тренировался с ребятами на протяжении пяти дней. Выполнял все, что требовалось, на уровне с другими. Тренер был доволен, сказал, что в Пекин меня еще не возьмет, а в следующем цикле на меня рассчитывает.

Однако после того разговора вечером познакомился с Юлей Батенковой, нашей легендарной спортсменкой, которая была призеркой Паралимпиад в Турине, Ванкувере и Сочи. Перед заключительным днем Игр в Пхенчхане у нее было 13 медалей. Не хватало только "золота". И его Юля наконец-то получила, став победительницей в составе лыжной эстафеты. Радовались за нее всей командой.

А тогда, 11 лет назад, мы просто разговаривали. Когда Юля сказала, что она занимается зимними видами спорта, воспринял это с иронией. Ведь какие зимние виды в Евпатории? Но Юля предложила познакомить с тренером. Согласился. После разговора мне предложили встать на роллеры. Как по мне, определяющим фактором в том, что в меня поверили, стало мое большое желание чего-то достичь. Потому что верю в себя, никогда не подвожу и добросовестно, с бешеной самоотдачей работаю. Собственно, потренировавшись в течение 2007-2008 годов, я сразу занял шестое место на Чемпионате мира по биатлону. В 2009-м уже стал третьим в эстафете в лыжных гонках (бег классический этап), а в 2010-м вернулся с Паралимпиады в Ванкувере с четырьмя – двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Прогресс сумасшедший, но ребята из команды говорили, что их это не удивляет. Говорили, что я помешан на спорте и ничего другого мне не надо.



Григорий начал серьезно заниматься лыжным спортом в 2007 году, а уже в 2010 получил для Украины в Ванкувере четыре медали

Как по мне, рвения среди наших паралимпийцев не занимать никому. Взять 18-летнего Тараса Радя, который в Пхенчхане стал самым молодым чемпионом в истории. Лишь четыре года назад он потерял ногу.

Тарас – прекрасный парень, очень искренний, открытый, уверенный в себе. Мы с ним дружим, постоянно общаемся. Радь – настоящий биатлонист, у него сильный характер, даже если не учитывать тяжести травмы. Помню наши сборы в Польше. Там проводились соревнования по стрельбе. Тарас перестрелял там всех, кто только был. Искренне радовался за него, когда в Пхенчхане он во второй своей гонке сразу выиграл золото.

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Вернемся однако к стремительным переменам в вашей жизни. Парень, который еще вчера решился выехать из села в областной центр, чтобы начать самостоятельную жизнь, в одно мгновение начал летать на соревнования за границу.

Нет, первый свой зарубежный выезд совершил поездом. Это были сборы в Мурманск. Едешь целую вечность – двое суток. Но это полбеды. Незадолго до отъезда ходил к товарищу в деревню в гости. Его сынок болел ветрянкой. В поезде оказалось, что от малого заразился и я. Приехал в ужасном состоянии. Но не хотел признаваться. Надо отработать на максимуме первые тренировки, чтобы себя зарекомендовать, – думаю. Когда встал на лыжи, температура была 38, не меньше. А то еще и лыжи совсем другого качества по сравнению с теми, на которых катался дома. Смазанные, выходишь классическим стилем, лыжи тебя держат. Несмотря на болезнь. Начал получать удовольствие. Бежал по трассе, словно безумный. Но в одно мгновение тренер кричит: "Измерь пульс". Было 200 ударов.

Меня выгнали с тренировки из-за нарушения пульсового режима. Одну тренировку провел и меня на пять дней закрыли в комнату. На карантин. Больше всего боялся, чтобы не отправили домой. Однако был спокоен, понимал, что смог зарекомендовать себя. Через пять дней вышел с карантина на лыжню весь в зеленке. Успел тогда пробежать контрольную гонку, занял на ней второе место.

Но это была Россия. В конце 2008 года меня взяли на этап Кубка мира в Норвегии. Ожидал самолет в аэропорту и не верил, что это происходит со мной. А тренер пинает, показывает билет и говорит: "Смотри на будущее, запоминай место, куда надо выходить".

На будущее? Боже, неужели я еще куда-то поеду?

– спрашивал себя мысленно.

Тогда спорт открыл мне мир. Сейчас же постоянные зарубежные поездки воспринимаю обыденно. Как только захожу в самолет, сажусь на свое место, закрываю глаза и думаю о том, как проведу ближайшую тренировку, визуализирую свои выступления.

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Хотя, конечно, посещая разные страны, пытаюсь что-то запомнить, хотя бы на что-то во временном цейтноте посмотреть. Очень нравится Италия. Были там перед чемпионатами мира, перед Паралимпийскими играми-2018. Готовились на высоте 1800 метров – открытая местность, очень большие круги для тренировок, можно сделать круг длиной 10 или даже 25 км. Мне это нравится, потому что обычно накручиваешь небольшие круги по 2,5-5 километров. Это монотонно и немного утомительно морально. Кроме того, в Италии импонирует доброжелательное отношение людей, также люблю итальянскую кухню.

Люблю Эстонию. В июле мы обычно едем на тренировочные сборы в Отепяя. Там тоже большой простор. А еще – много воды, очень зелено, красивая природа, много туристов. В дни отдыха ходим на вейкборд, гоняем на доске или лыжах по воде. Также играем в большой теннис или на пляже в волейбол. В Отепяя никогда не бывает скучно.

Очень запомнились французские Альпы, особенно местность между двумя четырехтысячниками, где имел счастье не так давно соревноваться. Можно представить, какие виды открываются сверху. Но нужно иметь время, чтобы подниматься. Обычно мы в горы если и забираемся, то часа на два, в кросс-поход. Зато двое друзей – Виталий Ситник и Олег Лищишин, который сейчас работает тренером по легкой атлетике в Болгарии, – с девяти утра до половины пятого вечера прошли 42 километра. Говорят, это рекорд. Ребята обгоняли всех, кто шел впереди с палатками на плечах. "Пойдешь со мной на Мусалу?" – спрашивает Олег. Мусала – вершина около 3000 метров над уровнем моря на Бельмекене. "Что ты с собой берешь?" – интересуюсь в ответ. "Банан и фотоаппарат".

Ну, тогда сам. Я не бессмертный, не пойду,

– отказываюсь.

А Олег с Виталием пошли. Тогда и страшный ливень был. Мы за ребят даже волновались, когда проводили длинную, километров на 45, тренировку на роллерах. Когда ребята рассказали работникам базы, где они были, те изменились в лице и говорили, что такого не может быть.

Вы можете назвать себя экстремалом?

Скорее прагматиком. Когда брат в селе везет меня на мотоцикле с коляской, чувствую себя не очень комфортно. Также не люблю аттракционов. С другой стороны, в восторге от вейкбординга. Экстрим если и люблю, то совсем немного. Когда в Эстонии прыгал с пятиметровой вышки, то уже кричал. Хотя вроде и не высоко.

Во время Паралимпиады, видимо, по сторонам осматриваться никогда?

Когда ехал на свои первые Игры в Ванкувер, меня словно пугали: "Посмотришь, что там будет, как только прилетишь". Прилетел. "И что здесь такого? Соревнования, как соревнования", – размышляю. Уже перед стартами понял, что соревнования вроде такие же, как всегда, только уровень ответственности выше. И от того нервное напряжение больше. Внутренний мандраж накапливается из-за ажиотажа, который создают пресса и болельщики. Невольно появляются мысли вроде "что же будет, если проиграю".

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Конечно, раньше, еще когда был ребенком, постоянно смотрел Олимпиады. С особой симпатией относился к норвежскому биатлонисту Уле Эйнару Бьерндалену. Было очень приятно, когда смог в 2009 году в том же Бельмекене сфотографироваться с кумиром. Уле Эйнар того же роста, что и я, кстати. А еще он очень открытый, простой, приветливый человек.

Также болею за наших биатлонистов. Жаль, что им не удалось выступить так, как они планировали на Олимпиаде. Переживал за наших ребят и девушек. Особенно за Артема Приму и Сергея Семенова, которых считаю своими хорошими товарищами. Хорошо общаемся с Дмитрием Подручным. Мы часто тренируемся вместе в Западном реабилитационном центре. Хорошие отношения у меня и с представителями сборной по лыжным гонкам. Там я вообще выступал на чемпионате Украины среди здоровых и занял высокое 16-е место. Этот результат вселял мне веру в то, что в Пхенчхане все будет хорошо.

Григорий, ведущих паралимпийцев Украины можно назвать обеспеченными людьми?

Хорошо, что Министерство молодежи и спорта приравняло вознаграждения олимпийцев и паралимпийцев. Это улучшило материальное положение многих наших призеров. А в остальном мы такие же люди, как и остальные спортсмены. К примеру, я приобрел себе однокомнатную квартиру в Броварах. Живу с девушкой Ириной (Ирина Буй – украинская лыжница-паралимпийка – "24"). Хотелось бы чуть лучших условий. Может, руководство Киевщины окажет содействие в выделении земельного участка, поскольку мои родители – пожилые люди, хотелось бы, чтобы они были рядом.



Паралимпийская пара влюбленных: Григорий со своей девушкой Ириной, лыжницей-паралимпийкой

Водите машину?

Да. Но сейчас машины нет. На машину надо иметь время. В том же Киеве мне очень комфортно передвигаться на метро. Сажусь в вагон, открываю книгу и на эти несколько десятков минут отвлекаюсь. А за рулем надо быть постоянно сконцентрированным. Да еще и дороги у нас не везде человеческие. Особенно, когда еду к родителям в Черкасскую область. Бывало, за поездку дважды пробивал колесо. Иногда попадал в такие ямы, перед которыми люди останавливаются и фотографируются. Мол, шедевр отечественного автодора.



Спортсмен отдает предпочтение велосипеду как транспорту передвижения

Вы упоминали, что живете с девушкой. Кажется, раньше вы были женаты?

Да, на паралимпийской чемпионке Саше Кононовой. У нас совместная доченька. Прожили вместе пять лет, но жизнь сложилась так, что мы расстались. Точнее, у нас как в Европе: чтобы не ссориться и портить отношения, лучше жить отдельно. Хотя сохранили прекрасные отношения, не стали ничего делить, спорить насчет ребенка. Дочка живет то у меня, то у Саши. Просто в один момент мы поняли, что перестали понимать друг друга. Как самые близкие люди. А, скажем, как спортсмены продолжаем друг друга поддерживать. Вот, к примеру, Саша не выступала на Паралимпиаде из-за болезни. Поэтому вернувшись, привез ей из Пхенчхана подарок – телефон, который организаторы презентовали каждому участнику.



Вовчинский был женат на паралимпийской чемпионке Саше Кононовой. Они совместно воспитывают дочь Адриану

Любовь – самое важное в моей жизни. Любовь к людям, к работе, к спорту. Конечно, нравится, когда люди с теплотой относятся ко мне.

Что теперь? Будете готовиться к четвертой в жизни Паралимпиаде или займетесь чем-то другим?

Еще не решил. Не знаю, готов ли переносить изнурительные нагрузки в течение следующих четырех лет. Это трудно. Даже в Пхенчхане после первого и второго неудачный стартов спрашивал себя:

Ты сделал максимум, однако остался без призов. Возможно, нужно завершать?

Сейчас чувствую, что имею нереальную форму. Поэтому на чемпионате мира следующей зимой выступлю. Пока кручу велосипед, бегаю кроссы, играю в футбол – привожу организм в спокойное состояние. А дальше будет видно.

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