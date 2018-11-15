Ребята устали проигрывать: тренер "Запорожье" о неожиданном лидерстве в чемпионате

Сейчас участие в Суперлиге Пари-Матч удачно складывается для БК "Запорожье". Команда идет на первом месте и продолжает прибавлять от матча к матчу. Главный тренер запорожцев Валерий Плеханов, тем не менее, не спешит праздновать и отмечает, что вся борьба еще впереди. Тренер рассказал, что задача команды на сезон не изменились и поделился планами на Кубок.

– Какие ощущения от того, что вы возглавляете турнирную таблицу? Вследствие чего удалось достичь результата?

– Первое место приятное и даже неожиданное. Обсуждая перспективы на сезон, общаясь с руководством клуба, мы не планировали начинать так высоко. Наша задача не изменилась, мы хотим занять место в первой четверке. В этом сезоне турнир такой, что любой соперник может обыграть каждого. В большинстве матчах все решается на последних секундах, это вызывает большой ажиотаж среди болельщиков и придает сил игрокам. Давно такой интриги не было.

Читайте также: Трое украинских арбитров были отстранены от судейства Суперлиги по баскетболу

Что же касается хорошего старта, здесь есть две причины. Первая – была проведена удачная трансферная кампания, угадали с американцами. Ребята оказались работящие и, самое главное, совместимы между собой. Вторая причина – хорошая подготовка украинцев. Не могу сказать, что она блестящая, но все ребята устали проигрывать, как это было в прошлом сезоне. Мы провели очень много работы перед стартом Суперлиги Пари-Матч. Да, не всегда у ребят удается показать тот результат, который мы от них ожидаем, но я и руководство относимся к этому с пониманием и терпением. Верим, что ребята еще будут добавлять, это касается всех. Приятно, что команда получилась очень дружной, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Редкость, когда украинцы и американцы общаются вне площадки. А также все извиняются, если на тренировке нанесли кому-то повреждения.

– Вас ожидают пять домашних матчей подряд. На пользу команде такой календарь?

– Мы уже провели пять матчей подряд на выезде и очень трудно играть без своего зала и без своего зрителя. Когда мы проиграли в гостях "Днепру" и "Николаеву", нашим соперникам очень помог их зал и поддержка фанатов. Очень рассчитываю, что мы достойны того, чтобы на наши игры приходили болельщики. Хочется, чтобы наш зал заполнялся зрителями и помогал нам. К тому же скоро начинаются матчи Кубка, где у нас отдельные обязанности и программа подготовки. Очень хотим серьезно заявить о себе.

– Вы уже сыграли со всеми командами Суперлиги Пари-Матч. С каким соперником была самая интересная игра этого сезона?

– Не могу кого-то выделить. Неинтересных матчей просто не было. Мы уступили "Киев-Баскету", очень хочется попробовать исправить допущенные ошибки. Номинальными претендентами на первое место остаются "Днипро" и "Черкасские Мавпы", очень нравится молодой "Химик". Сильная "Одесса", как команда, так и тренер – они могут оказаться скрытым лидером. Шикарный рост у "Киев-Баскета", я в восторге от их легионера Мориса Крика, считаю его лучшим игроком недели. Вообще, он один из сильнейших в этом сезоне.

Читайте также: "Днипро" и "Черкасские Мавпы" снова проиграли в Кубке Европы ФИБА

– Ближайший соперник – "Черкасские Мавпы" – возможно, не в лучшей форме. Не повлияет ли это на бдительность вашей команды?

– Когда еврокубки с точки зрения турнирной борьбы для них закончились, "Черкасские Мавпы", как и "Днипро", сконцентрировались на Суперлиге Пари-Матч. Конечно, чемпионской команде с чемпионским составом не годится так стартовать. Поэтому я говорю своим игрокам, что нас ожидает серьезный бой. Стоит только немного расслабиться и вариантов у нас не будет. Так что готовимся в полном объеме. Чем-то удивить меня "Черкасские Мавпы", видимо, не смогут. Наша задача нивелировать их сильные стороны и показать свои.