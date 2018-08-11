Ребров станет экспертом телеканала "Футбол"
Бывший игрок и тренер "Динамо" Сергей Ребров может устроиться экспертом на телеканалы "Футбол 1/2".
На днях специалист был замечен в компании Александра Сопка и Вячеслава Шевчука, которые в будущем могут стать его коллегами по работе, пишет Sport.ua.
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44-летний Ребров находится без работы с апреля, когда контракт с ним разорвал саудовский "Аль-Ахли". До этого тренер работал с "Динамо" и в ту пору бойкотировал каналы "Футбол" наряду с другими представителями киевского клуба.
9 августа стало известно, что Ребров входит в список претендентов на кресло тренера "Легии".
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Источник: 24 Канал
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