Как приготовить вкусный борщ: рецепты традиционного украинского блюда

Борщ – это блюдо, которым гордятся украинцы, хотя оно и встречается в кухнях разных народов. Но одинакового борща вы никогда не встретите, у каждой хозяйки свои секреты приготовления и свой подход. Как сварить вкусный украинский борщ с фасолью и "ушками", а также как подавать это блюдо холодным – далее в материале.

Украина славится на весь мир не только своим салом, но и, конечно же, вкуснейшим борщом. Какой же украинец прожил жизнь, не попробовав его? Рецептов приготовления существует множество! В каждом регионе, да что там регионе, у каждой хозяйки свой подход к приготовлению. Мы предлагаем три универсальных рецепта борща – традиционный с фасолью и мясом, постный, а также холодный борщ, который идеален в летнюю жару.

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Борщ с фасолью и мясом

Ингредиенты:

– свинина – 300-400гр;

– картофель – 5-6 шт;

– свекла (одна большая, или две-три маленьких);

– 1 морковь;

– полкочана белокачанной капусты;

– фасоль 200 гр (можно брать как консервированную, так и свежую);

– томатная паста – 2 ст.л;

– соль, перец, зелень по вкусу;

– вода;

– сметана для подачи.



Рецепт украинского борща с фасолью и мясом

Рецепт приготовления украинского борща с фасолью и мясом:

1. Если вы используете свежую фасоль, то предварительно ее нужно замочить на 6-8 часов. При этом воду нужно периодически менять.

2. Нарежьте свинину на кусочки и выложите в кастрюлю с водой. Туда же добавьте фасоль и поставьте вариться. Пенку, которая будет образовываться, нужно постоянно снимать.

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3. Картофель порежьте на небольшие кусочки. Капусту мелко нашинкуйте. Когда мясо и фасоль сварятся, добавьте туда картофель и капусту.

4. Лук нарежьте кубиками, свеклу и морковь натрите на терке. Выложите на сковороду и обжарьте на масле до готовности. Добавьте томатную пасту и протушите еще несколько минут.

5. Когда картофель и капуста сварятся, добавьте в кастрюлю томатную заправку и варите еще 10-15 минут. Добавьте соль, перец и зелень по вкусу. Лучше всего подавать борщ не сразу, а после 2-3 часов. Так борщ будет еще более насыщенным. Подавайте борщ со сметаной и посыпав зеленью.

Постный борщ с "ушками"

Ингредиенты для борща:

– 1 банка белой фасоли (можно брать свежую);

– 1,5 л овощного бульона;

– свекла (1 большая или 2 маленьких);

– 5-7 картофелин;

– четвертинка белокочанной капусты;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 ст. л. томатной пасты;

– 2 ст. л. лимонного сока;

– лавровый лист, соль, перец.

Ингредиенты для "ушек":

– сушеные белые грибы – 300 г (или свежие в таком же количестве);

– 1 морковь;

– 1 лук;

– вода;

– перец черный горошком, лавровый лист;

– мука пшеничная – 1 стакан;

– соль, перец;

– масло подсолнечное – 2 ст. ложки.



Рецепт постного борща с "ушками"

Рецепт приготовления постного борща с "ушками":

1. Для борща: картофель, морковь, лук, капусту почистите и помойте. Свеклу советуем перед приготовлением запечь в духовке, так она будет более ароматной. Натрите свеклу на терке и сбрызните ее лимонным соком. Картофель нарежьте кубиками и поместите в кастрюлю с водой. Добавьте мелко порезанную капусту и варите до полуготовности. Морковь натрите, лук мелко порежьте. Выложите их и свеклу на сковородку и протушите 3-4 минуты с томатной пастой.

2. В кастрюлю с картофелем и капустой добавьте фасоль. Если вы покупаете фасоль в банке, то ее можно добавлять сразу. Если вы используете свежую, то предварительно ее нужно замочить на 6-8 часов в холодной воде. Добавьте в кастрюлю заправку из овощей и варите еще 10-15 минут.

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3. Для "ушек": если грибы сушеные – замочите их на 30 минут в горячей воде и хорошо промойте. Если свежие – хорошо промойте и очистите от песка. Нарежьте грибы небольшими кусочками и положите в кастрюлю с водой. Варите на небольшом огне 20 минут.

3. Морковь и лук почистите. Натрите морковь на терке, а лук мелко нарежьте. Жарьте овощи 3-4 минуты на небольшом количестве растительного масла. Выньте шумовкой грибы и выложите к овощам. Жарьте еще 2-3 минуты, добавьте соль и перец. После этого снимите с огня и перебейте в блендере до однородности.



"Ушки" для постного борща

4. Замесите тесто, как на вареники. Раскатайте тесто, нарежьте тесто квадратиками 4х4 см или кружочками. На середину каждого квадрата выложите чайную ложку начинки и слепите ушки: сделайте вареники, а потом концы треугольника соедините вместе.

5. Отварите порционно ушки в кипящей подсоленной воде, добавив в воду столовую ложку масла, 1 лавровый лист и 2 горошины черного перца. Варите после закипания 2-3 минуты.

6. Готовый борщ посыпьте зеленью и в каждую тарелку выкладывайте по 4-5 грибных "ушек".

Холодный борщ

Холодный борщ из свеклы готовится из сваренных заранее продуктов и подается холодным. Кроме свеклы, в его состав входят свежие летние овощи и много зелени.

Ингредиенты:

– 2 небольшие свеклы;

– 3 картофелины;

– 6 яиц;

– 3 огурца;

– пучок зелени (лук, укроп, петрушка, листья салата);

– половина лимона;

– 400 г сметаны;

– 2 л воды или мясного бульона;

– соль по вкусу.



Рецепт холодного борща

Рецепт приготовления холодного борща:

1. Помойте все овощи и зелень.

2. Отварите целой свеклу в воде в течение 30-40 минут. Варите с открытой крышкой, чтобы свекла меньше напиталась характерным запахом. Отварите картофель в мундире и яйца.

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3. Свекольный отвар процедите через несколько слоев марли и остудите. Вместо свекольного отвара по желанию можно использовать мясной бульон.

4. Остудите сваренные ингредиенты и очистите от кожуры и скорлупы. Мелко порежьте и соедините в отдельной кастрюле или миске свеклу, картофель, яйца, огурцы, зелень, посолите. Добавьте свекольный отвар, сок лимона, сметану и перемешайте. Поставьте холодный борщ в холодильник на 20-30 минут. Подавайте охлажденным, по желанию, посыпьте сверху зеленью.

Приятного аппетита!