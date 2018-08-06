Как приготовить вкусный борщ: рецепты традиционного украинского блюда
Борщ – это блюдо, которым гордятся украинцы, хотя оно и встречается в кухнях разных народов. Но одинакового борща вы никогда не встретите, у каждой хозяйки свои секреты приготовления и свой подход. Как сварить вкусный украинский борщ с фасолью и "ушками", а также как подавать это блюдо холодным – далее в материале.
Украина славится на весь мир не только своим салом, но и, конечно же, вкуснейшим борщом. Какой же украинец прожил жизнь, не попробовав его? Рецептов приготовления существует множество! В каждом регионе, да что там регионе, у каждой хозяйки свой подход к приготовлению. Мы предлагаем три универсальных рецепта борща – традиционный с фасолью и мясом, постный, а также холодный борщ, который идеален в летнюю жару.
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Борщ с фасолью и мясом
Ингредиенты:
– свинина – 300-400гр;
– картофель – 5-6 шт;
– свекла (одна большая, или две-три маленьких);
– 1 морковь;
– полкочана белокачанной капусты;
– фасоль 200 гр (можно брать как консервированную, так и свежую);
– томатная паста – 2 ст.л;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– вода;
– сметана для подачи.
Рецепт украинского борща с фасолью и мясом
Рецепт приготовления украинского борща с фасолью и мясом:
1. Если вы используете свежую фасоль, то предварительно ее нужно замочить на 6-8 часов. При этом воду нужно периодически менять.
2. Нарежьте свинину на кусочки и выложите в кастрюлю с водой. Туда же добавьте фасоль и поставьте вариться. Пенку, которая будет образовываться, нужно постоянно снимать.
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3. Картофель порежьте на небольшие кусочки. Капусту мелко нашинкуйте. Когда мясо и фасоль сварятся, добавьте туда картофель и капусту.
4. Лук нарежьте кубиками, свеклу и морковь натрите на терке. Выложите на сковороду и обжарьте на масле до готовности. Добавьте томатную пасту и протушите еще несколько минут.
5. Когда картофель и капуста сварятся, добавьте в кастрюлю томатную заправку и варите еще 10-15 минут. Добавьте соль, перец и зелень по вкусу. Лучше всего подавать борщ не сразу, а после 2-3 часов. Так борщ будет еще более насыщенным. Подавайте борщ со сметаной и посыпав зеленью.
Постный борщ с "ушками"
Ингредиенты для борща:
– 1 банка белой фасоли (можно брать свежую);
– 1,5 л овощного бульона;
– свекла (1 большая или 2 маленьких);
– 5-7 картофелин;
– четвертинка белокочанной капусты;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 ст. л. томатной пасты;
– 2 ст. л. лимонного сока;
– лавровый лист, соль, перец.
Ингредиенты для "ушек":
– сушеные белые грибы – 300 г (или свежие в таком же количестве);
– 1 морковь;
– 1 лук;
– вода;
– перец черный горошком, лавровый лист;
– мука пшеничная – 1 стакан;
– соль, перец;
– масло подсолнечное – 2 ст. ложки.
Рецепт постного борща с "ушками"
Рецепт приготовления постного борща с "ушками":
1. Для борща: картофель, морковь, лук, капусту почистите и помойте. Свеклу советуем перед приготовлением запечь в духовке, так она будет более ароматной. Натрите свеклу на терке и сбрызните ее лимонным соком. Картофель нарежьте кубиками и поместите в кастрюлю с водой. Добавьте мелко порезанную капусту и варите до полуготовности. Морковь натрите, лук мелко порежьте. Выложите их и свеклу на сковородку и протушите 3-4 минуты с томатной пастой.
2. В кастрюлю с картофелем и капустой добавьте фасоль. Если вы покупаете фасоль в банке, то ее можно добавлять сразу. Если вы используете свежую, то предварительно ее нужно замочить на 6-8 часов в холодной воде. Добавьте в кастрюлю заправку из овощей и варите еще 10-15 минут.
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3. Для "ушек": если грибы сушеные – замочите их на 30 минут в горячей воде и хорошо промойте. Если свежие – хорошо промойте и очистите от песка. Нарежьте грибы небольшими кусочками и положите в кастрюлю с водой. Варите на небольшом огне 20 минут.
3. Морковь и лук почистите. Натрите морковь на терке, а лук мелко нарежьте. Жарьте овощи 3-4 минуты на небольшом количестве растительного масла. Выньте шумовкой грибы и выложите к овощам. Жарьте еще 2-3 минуты, добавьте соль и перец. После этого снимите с огня и перебейте в блендере до однородности.
"Ушки" для постного борща
4. Замесите тесто, как на вареники. Раскатайте тесто, нарежьте тесто квадратиками 4х4 см или кружочками. На середину каждого квадрата выложите чайную ложку начинки и слепите ушки: сделайте вареники, а потом концы треугольника соедините вместе.
5. Отварите порционно ушки в кипящей подсоленной воде, добавив в воду столовую ложку масла, 1 лавровый лист и 2 горошины черного перца. Варите после закипания 2-3 минуты.
6. Готовый борщ посыпьте зеленью и в каждую тарелку выкладывайте по 4-5 грибных "ушек".
Холодный борщ
Холодный борщ из свеклы готовится из сваренных заранее продуктов и подается холодным. Кроме свеклы, в его состав входят свежие летние овощи и много зелени.
Ингредиенты:
– 2 небольшие свеклы;
– 3 картофелины;
– 6 яиц;
– 3 огурца;
– пучок зелени (лук, укроп, петрушка, листья салата);
– половина лимона;
– 400 г сметаны;
– 2 л воды или мясного бульона;
– соль по вкусу.
Рецепт холодного борща
Рецепт приготовления холодного борща:
1. Помойте все овощи и зелень.
2. Отварите целой свеклу в воде в течение 30-40 минут. Варите с открытой крышкой, чтобы свекла меньше напиталась характерным запахом. Отварите картофель в мундире и яйца.
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3. Свекольный отвар процедите через несколько слоев марли и остудите. Вместо свекольного отвара по желанию можно использовать мясной бульон.
4. Остудите сваренные ингредиенты и очистите от кожуры и скорлупы. Мелко порежьте и соедините в отдельной кастрюле или миске свеклу, картофель, яйца, огурцы, зелень, посолите. Добавьте свекольный отвар, сок лимона, сметану и перемешайте. Поставьте холодный борщ в холодильник на 20-30 минут. Подавайте охлажденным, по желанию, посыпьте сверху зеленью.
Приятного аппетита!