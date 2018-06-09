Рецепт для идеального субботнего завтрака

Если вы громко праздновали окончание рабочей недели в вечер пятницы – то облегчить симптомы похмелья поможет калорийная еда на следующий день.

Блогер Евгения Головина рассказала изданию Buro 24/7 простой рецепт, для которого понадобятся большая картофелина, бекон и яйцо.

Рецепт приготовления запеченного картофеля с беконом и яйцом

Вырежьте отверстие в картофелине, положите туда немного сливочного масла и отправьте в духовку на несколько минут. Температуру в духовке надо поставить не выше 190 градусов, чтобы картофель пропекался равномерно.

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Сделайте лунки в большой картофелине

Пожарьте бекон до румяного хруста, выложите его в картофелину, выбейте в лунку яйцо и поставьте обратно в духовку на несколько минут.

Пожарьте бекон

Выбейте яйцо в лунку

Приятного аппетита!