Рецепт для идеального субботнего завтрака
Если вы громко праздновали окончание рабочей недели в вечер пятницы – то облегчить симптомы похмелья поможет калорийная еда на следующий день.
Блогер Евгения Головина рассказала изданию Buro 24/7 простой рецепт, для которого понадобятся большая картофелина, бекон и яйцо.
Рецепт приготовления запеченного картофеля с беконом и яйцом
Вырежьте отверстие в картофелине, положите туда немного сливочного масла и отправьте в духовку на несколько минут. Температуру в духовке надо поставить не выше 190 градусов, чтобы картофель пропекался равномерно.
Читайте также: Что есть в жару: три рецепта холодных супов
Сделайте лунки в большой картофелине
Пожарьте бекон до румяного хруста, выложите его в картофелину, выбейте в лунку яйцо и поставьте обратно в духовку на несколько минут.
Пожарьте бекон
Выбейте яйцо в лунку
Приятного аппетита!