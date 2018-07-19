18:37
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Рецепт картофеля по-деревенски: в духовке и мультиварке

179 Читати новину українською
Рецепт картофеля по-деревенски
Рецепт картофеля по-деревенски / inspiredtaste.net

Картофель по-деревенски – вкусная и сытная пища, которую очень легко готовить. Вы можете совместить картофель с мясом, грибами или свежим салатом.

Предлагаем два рецепта ароматной картошки по-деревенски, которую можно приготовить в духовке и в мультиварке.

Читайте также: Аппетитная лазанья: три рецепта

Картофель по-деревенски в духовке

Ингредиенты: картофель – 10-12 штук, чеснок – 1-2 зубчика, растительное масло, соль, перец, любимые травы – по вкусу.

Рецепт приготовления картофеля по-деревенски в духовке

Тщательно помойте картофелины, нарежьте кусками прямо с кожурой. Положите в кастрюльку, посолите, поперчите, добавьте приправу и измельченный чеснок, сбрызните маслом.

Кастрюлю накройте крышкой и хорошо встряхните, чтобы все специи равномерно распределились.

Застелите противень фольгой и выложите одним слоем картофель. Запекать при температуре 220 градусов 40-50 минут.

Рецепт картофеля по-деревенски

Картофель по-деревенски в мультиварке

Ингредиенты: картофель небольших размеров – 10-12 штук; зелень (петрушка, укроп или розмарин) по вкусу, растительное масло – 2 ст. ложки, соль и черный молотый перец по вкусу, чеснок – 1-2 зубчика.

Рецепт приготовления картофеля по-деревенски в мультиварке

Картофель помойте и разрежьте на четыре частицы, сложите в мультиварку.

Чеснок и зелень мелко порежьте и перетрите в ступке, добавьте соль, перец, приправы и залейте маслом. Все тщательно перемешайте.

Залейте смесью картофель в мультиварке и перемешайте. Закройте крышку мультиварки, выставьте время 30 минут в режиме "Выпечка".

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 118
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 818
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 111
Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
сегодня, 16:00 Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
Дмитро Гнап 74
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сегодня, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 479
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук