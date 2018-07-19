Рецепт картофеля по-деревенски: в духовке и мультиварке

Картофель по-деревенски – вкусная и сытная пища, которую очень легко готовить. Вы можете совместить картофель с мясом, грибами или свежим салатом.

Предлагаем два рецепта ароматной картошки по-деревенски, которую можно приготовить в духовке и в мультиварке.

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Картофель по-деревенски в духовке

Ингредиенты: картофель – 10-12 штук, чеснок – 1-2 зубчика, растительное масло, соль, перец, любимые травы – по вкусу.

Рецепт приготовления картофеля по-деревенски в духовке



Тщательно помойте картофелины, нарежьте кусками прямо с кожурой. Положите в кастрюльку, посолите, поперчите, добавьте приправу и измельченный чеснок, сбрызните маслом.



Кастрюлю накройте крышкой и хорошо встряхните, чтобы все специи равномерно распределились.



Застелите противень фольгой и выложите одним слоем картофель. Запекать при температуре 220 градусов 40-50 минут.

Рецепт картофеля по-деревенски

Картофель по-деревенски в мультиварке

Ингредиенты: картофель небольших размеров – 10-12 штук; зелень (петрушка, укроп или розмарин) по вкусу, растительное масло – 2 ст. ложки, соль и черный молотый перец по вкусу, чеснок – 1-2 зубчика.

Рецепт приготовления картофеля по-деревенски в мультиварке



Картофель помойте и разрежьте на четыре частицы, сложите в мультиварку.



Чеснок и зелень мелко порежьте и перетрите в ступке, добавьте соль, перец, приправы и залейте маслом. Все тщательно перемешайте.



Залейте смесью картофель в мультиварке и перемешайте. Закройте крышку мультиварки, выставьте время 30 минут в режиме "Выпечка".