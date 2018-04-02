Рецепт постных блинов на минеральной воде
В период Страстной недели особо стоит обратить внимание на постные блюда. Предлагаем узнать, как можно приготовить вкусные постные блины, в которых вместо молока можно использовать минеральную воду.
Предлагаем разнообразить ваш постный рацион в период Великого поста.
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Рецепт постных блинов на минеральной воде
Ингредиенты:
100 грамм муки
300 миллилитров сильногазированная воды
2 столовой ложки масла
Сахар по вкусу
Соль по вкусу
Рецепт приготовления постных блинов на воде:
1. Просеянную муку смешайте с сахаром и солью и налейте в муку сильногазированная воду. Затем добавьте масло и хорошо перемешайте.
2. Разогрейте сковородку и перед тем, как выпекать постные блины на минеральной воде, один раз смажьте ее маслом, ведь в тесте уже содержится жир.
3. Налейте на сковороду порцию теста, распределяя по всей поверхности, и обжаривайте оладьи с обеих сторон по 2 минуты. Готовые постные блины не так хорошо зарумянятся, как приготовленные из обычного теста из молока и яиц.
4. Готовые блины выложите стопкой на тарелке и подавайте с медом, вареньем, фруктово-ягодным сиропом или компотом. Также вы можете завернуть в блины разнообразную несладкую постную начинку.