В период Страстной недели особо стоит обратить внимание на постные блюда. Предлагаем узнать, как можно приготовить вкусные постные блины, в которых вместо молока можно использовать минеральную воду.

Предлагаем разнообразить ваш постный рацион в период Великого поста.

Читайте также: Что приготовить в Великий пост: рецепты постных блюд с гречкой

Рецепт постных блинов на минеральной воде

Ингредиенты:

100 грамм муки

300 миллилитров сильногазированная воды

2 столовой ложки масла

Сахар по вкусу

Соль по вкусу

Рецепт приготовления постных блинов на воде:

1. Просеянную муку смешайте с сахаром и солью и налейте в муку сильногазированная воду. Затем добавьте масло и хорошо перемешайте.

2. Разогрейте сковородку и перед тем, как выпекать постные блины на минеральной воде, один раз смажьте ее маслом, ведь в тесте уже содержится жир.

3. Налейте на сковороду порцию теста, распределяя по всей поверхности, и обжаривайте оладьи с обеих сторон по 2 минуты. Готовые постные блины не так хорошо зарумянятся, как приготовленные из обычного теста из молока и яиц.

4. Готовые блины выложите стопкой на тарелке и подавайте с медом, вареньем, фруктово-ягодным сиропом или компотом. Также вы можете завернуть в блины разнообразную несладкую постную начинку.