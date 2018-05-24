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Рецепт весеннего диетического салата из рукколы и свеклы

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Салат из рукколы и свеклы
Салат из рукколы и свеклы / levik-sweet.com.ua

Необычный и вкусный салат всегда пригодится каждому, кто борется с лишними килограммами и стремится разбавить свой ежедневный рацион яркой блюдом. Для этого идеальным является диетический салат из рукколы и свеклы.

Все больше людей начали следить за питанием и бороться с лишними килограммами. Это стало своеобразной тенденцией. На помощь им выступили эксперты и диетологи, которые наперегонки делятся своими секретами стройного тела и здоровья. Так, сеть заполонил новый рецепт салата, который уже попробовали тысячи человек.

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В блюде объединились, казалось бы, совершенно разные ингредиенты. В частности, руккола и свекла. Однако от этого она получила еще большую популярность, ведь попробовать что-то необычное и новое стремятся большинство людей.


Вкусный салат из свеклы и руколы

Ингредиенты для одной порции:
100 г молодой свеклы (отварной),
половина авокадо,
100 г рукколы,
яблоко,
пол-лимона,
оливковое масло, соль, перец.

Как приготовить салат из свеклы и рукколы? Для диетического салата стоит отварить молодую свеклу, почистить его и натереть на крупной терке. В нее добавьте небольшое потертое яблоко (лучше в этом салате подходит кислый фрукт) и рукколу. Блюдо посолите и поперчите. Заправьте салат оливковым маслом и соком лимона.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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