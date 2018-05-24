Рецепт весеннего диетического салата из рукколы и свеклы

Необычный и вкусный салат всегда пригодится каждому, кто борется с лишними килограммами и стремится разбавить свой ежедневный рацион яркой блюдом. Для этого идеальным является диетический салат из рукколы и свеклы.

Все больше людей начали следить за питанием и бороться с лишними килограммами. Это стало своеобразной тенденцией. На помощь им выступили эксперты и диетологи, которые наперегонки делятся своими секретами стройного тела и здоровья. Так, сеть заполонил новый рецепт салата, который уже попробовали тысячи человек.

Читайте также: Вкусный рецепт овощного салата с жареными грибами

В блюде объединились, казалось бы, совершенно разные ингредиенты. В частности, руккола и свекла. Однако от этого она получила еще большую популярность, ведь попробовать что-то необычное и новое стремятся большинство людей.



Вкусный салат из свеклы и руколы

Ингредиенты для одной порции:

100 г молодой свеклы (отварной),

половина авокадо,

100 г рукколы,

яблоко,

пол-лимона,

оливковое масло, соль, перец.

Как приготовить салат из свеклы и рукколы? Для диетического салата стоит отварить молодую свеклу, почистить его и натереть на крупной терке. В нее добавьте небольшое потертое яблоко (лучше в этом салате подходит кислый фрукт) и рукколу. Блюдо посолите и поперчите. Заправьте салат оливковым маслом и соком лимона.