Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд

Наверное, каждый из нас спрашивал себя, что приготовить на ужин. Ведь, с одной стороны, не хочется долго возиться на кухне, а с другой, хочется вкусных домашних блюд. Поэтому мы предлагаем вам рецепты блюд, которые вы сможете приготовить на ужин очень быстро и при этом будете наслаждаться их вкусом.

Если вы именно тот, кому постоянно не хватает времени на приготовление вкусной еды, то теперь у вас не будет возможности использовать эту отговорку! Ведь известный английский шеф-повар Джейми Оливер доказал, что приготовить вкусный обед или ужин можно всего за 30 минут. В его арсенале много рецептов, которые не требуют ни много времени, ни особых навыков кулинарии.

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Сегодня мы делимся с вами рецептами Джейми Оливера, которые спасут не однин ва ужин!

Рецепты, которые можно приготовить на ужин быстро и легко

Фрикадельки от Франчески

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 6



Что приготовить на ужин – рецепт фрикаделек

Ингредиенты:

× 500 г говяжьего фарша;

× 40 г молотых сухарей и немного для панировки;

× 30 г тертого сыра;

× 175 мл молока;

× 150 мл оливкового масла Extra Virgin;

× 800 г консервированных томатов в собственном соку;

× 2 лавровых листа;

× 2 зубчика чеснока (мелко натереть);

× 1/2 пучка петрушки (мелко порубить);

× 1 ч.л. сушеного орегано;

× 2 яйца;

× щепотка перца чили.

Рецепт приготовления фрикаделек на ужин:

1. Смешайте все ингредиенты для фрикаделек – фарш, сухари, тертый сыр, молоко, чеснок, петрушку, орегано, яйца и перец чили. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите полученный фарш на небольшие кусочки по 45 г и скатайте из них шарики. Они должны получиться не слишком плотными. Обваляйте мясные шарики в молотых сухарях.

2. Разогрейте духовку до 190С. Оливковое масло прогрейте на сковороде и обжарьте на нем мясные шарики до корочки.

3. Переложите в противень для запекания, добавьте консервированные томаты, добавьте оливковое масло, соль и лавровые листы. Запекайте 30 минут, каждые 10 минут поливайте фрикадельки соусом. Подавайте присыпав тертым сыром.

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Запеченные куриные крылышки с травами

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4-6



Что приготовить на ужин – рецепт запечних куриных крылышек

Ингредиенты:

1 кг куриных крыльев без кончиков

3 ст.л. оливкового масла

сок половинки лимона

порубленные несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени

Рецепт приготовления куриных крылышек на ужин:

1. Разогрейте духовку до 220С. Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (немного оставьте). Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку.

2. Готовьте 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут. Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком и подавайте. По желанию можно дополнительно приготовить гарнир из картофеля или риса.

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Куриная грудка с тушеными овощами и картофельной запеканкой

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 4



Что приготовить на ужин – рецепт куриной грудки с картофельной запеканкой

Ингредиенты:

× 800 г картофеля;

× 3 луковицы;

× оливковое масло;

× 1 куриный бульонный кубик;

× ½ пучка свежего базилика;

× 100 мл сливок;

× 30 г сыра пармезан;

× 4 куриные грудки весом по 120 г;

× несколько веточек свежего розмарина;

× 2 ломтика бекона;

× 200 г лука-порей;

× 200 г шпината;

× 200 г замороженного гороха.

Рецепт приготовления куриной грудки с тушеными овощами и картофельной запеканкой на ужин:

1. Разогрейте духовку в режиме гриль и вскипятите воду. Нарежьте картофель тонкими слайсами, залейте кипятком и оставьте вариться под крышкой в течение 8-10 минут.

2. Очистите лук и нарежьте так же, как картофель. Обжарьте на оливковом масле лук вместе с морской солью, черным перцем и бульонным кубиком. Если лук будет пригорать, добавьте немного воды.

3. Выложите курицу на лист бумаги для запекания, натрите солью, перцем и посыпьте розмарином. Отбейте грудки скалкой.

4. Обжарьте курицу на сковороде с 1 столовой ложкой оливкового масла по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и готовности.

5. Слейте воду с картофеля, добавьте лук, перемешайте и выложите в форму для запекания. Залейте сливками, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку.

6. Лук-порей порежьте вдоль, промойте и мелко порежьте. Тушите с 1 ложкой оливкового масла, постоянно помешивая. Порежьте бекон и добавьте к курице, слегка обжарьте.

7. Добавьте шпинат и горох к луку-порей и тушите, пока горох не станет мягким. Выложите курицу на "подушку" из овощей и подавайте с картофельной запеканкой.

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Гратен из цукини

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 6



Что приготовить на ужин – рецепт гратена из цукини

Ингредиенты:

× 2 ст. л. утиного жира (или оливкового масла);

× 3 луковицы, очень тонко нарезать;

× 180 г риса басмати;

× 7 средних цуккини, тонко нарезать (можно заменить на обычный кабачок);

× 500 мл куриного или овощного бульона;

× 150 г твердого сыра;

× морская соль и молотый черный перец;

× оливковое масло.

Рецепт приготовления гратена из цуккини на ужин:

1. Поставьте на слабый огонь большую сковороду, добавьте в нее утиный жир (или оливковое масло) и немного воды. Когда жир растопится и нагреется, добавьте нарезанный лук и жарьте, пока он не станет мягким. Тем временем тщательно промойте рис холодной проточной водой.

2. Когда лук будет готов , добавьте в сковороду цуккини и рис. Перемешайте и влейте горячий бульон. Прибавьте огонь и готовьте 5 минут, периодически помешивая. В смеси должна остаться жидкость, поэтому при необходимости долейте немного бульона. Снимите сковороду с огня и добавьте в нее 100 г тертого сыра. Приправьте солью и перцем по вкусу.

3. Смажьте маслом форму для запекания или неглубокую керамическую кастрюлю. Выложите в форму смесь таким образом, чтобы большая часть ломтиков цукини была сверху – тогда жидкость будет меньше выкипать. Посыпьте сыром, который остался.

4. Поставьте в духовку, разогретую до 190С, на 20 минут. Верх гратена должен подрумяниться, а рис полностью свариться и впитать большую часть жидкости. Подавайте с мясом или рыбой и свежим овощным салатом. По желанию – посыпьте сверху кукурузой.

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Спагетти с фрикадельками

Время приготовления: 25 минут

Количество порций: 4-6



Что приготовить на ужин – рецепт спагетти с фрикадельками

Ингредиенты:

× 500 г спагетти;

× 800 г консервированных томатов в собственном соку;

× 250 г говяжьего фарша;

× 250 г свиного фарша;

× 2 кусочка черствого хлеба (предварительно удалить кожицу);

× несколько листьев свежего базилика;

× 1 веточка свежего розмарина;

× половинка сушеного перца чили;

× 1 яйцо;

× морская соль и молотый черный перец.

Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками на ужин:

1. Измельчите 2 кусочка черствого хлеба до состояния мелкой крошки. Порубите листья базилика и розмарина, в большой миске смешайте с говяжьим и свиным фаршем. Покрошите в блюдо перец чили, добавьте сырое яйцо и крошку из хлеба. Посолите и поперчите, все смешайте и раскатайте шарики диаметром 1,5 см (в среднем, их должно получиться 40 штук).

2. Выложите консервированные томаты в большую сковородку и поставьте ее на медленный огонь. В другую сковороду влейте столовую ложку оливкового масла, поставьте на средний огонь и выложите фрикадельки, обжаривайте их в течение 5-10 минут, до образования золотистой корочки. Переложите подрумяненные фрикадельки в сковороду к соусу, перемешайте, накройте крышкой и оставьте тушиться до полной готовности фрикаделек.

3. За 10 минут до готовности фрикаделек – опустите спагетти в кипящую подсоленную воду и варите до полной готовности, периодически помешивая. Когда спагетти достигнут состояния "аль денте" (останутся твердоватыми, но уже не будут жесткими), откиньте на дуршлаг. Добавьте пасту к фрикаделькам в соусе. Или разложите пасту по глубоким тарелкам, сверху положите фрикадельки и полейте соусом, украсьте тертым пармезаном, листьями базилика и несколькими каплями оливкового масла.

Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками от Джеймлі Оливера (видео)