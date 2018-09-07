Что приготовить из тыквы: полезные рецепты

Тыква – один из самых полезных сезонных овощей осенью. Благодаря своему нейтральному вкусу тыква идеально подходит для приготовления первых и вторых блюд, а также для разнообразных десертов. Рецепты блюд из тыквы довольно просты и не требуют экзотических ингредиентов.

Кроме своего вкуса, тыква славится и своей пользой – этот овощ содержит много витаминов и минералов, которые так необходимы в осенне-зимний период. Рецепты из тыквы, которые уже хорошо прижились, это безусловно – супы и каши. Но готовить из тыквы можно еще и другие блюда!

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LifeStyle 24 предлагает 10 вкусных блюд из тыквы, которые смогут разнообразить ваше меню осенью и зимой.

10 быстрых и простых блюд из тыквы

Теплый салат с тыквой и грушей



Рецепт теплого салата из тыквы и груши

Ингредиенты:

- 800 г тыквы;

- 1 сладкая груша;

- 150 г руколы (или другой зелени);

- 50 г грецких орехов;

- 1 ст. л. меда;

- 2 ст. л. бальзамического уксуса;

- оливковое масло;

- молотая корица;

- соль, молотый черный перец.

Рецепт приготовления теплого салата из тыквы и грушей:

1. Тыкву нарежьте ломтиками среднего размера. Срежьте кожуру, очистите от семян и сердцевины. Выложите тыкву на противень (предварительно застелите пергаментом и смажьте маслом), посыпьте корицей, солью и перцем. Запеките в разогретой духовке до 22 °С до мягкости, примерно 10 минут. Если у вас нет духовки – вы можете просто пожарить тыкву. Но для этого нарежьте его тонкими слайсами и после жарки выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

2. Орехи измельчите. Смешайте мед с уксусом, солью и перцем.

3. Очистите грушу от кожуры, разрежьте вдоль пополам, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте поперек тонкими ломтиками.

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4. В тарелку выложите руколу, на нее выложите запеченную тыкву и грушу. Сверху посыпьте орехами и полейте медовой заправкой и оливковым маслом. Подавайте салат теплым. По желанию к салату можно добавить фету и семена тыквы.

Тыквенные оладьи



Рецепт тыквенных оладьев

Ингредиенты:

- 400 г тыквы;

- 3 яйца;

- 1 ст.л. сахара;

- 1,5 ст. муки;

- 2 ст. л. йогурта;

- сода;

- масло.

Рецепт приготовления тыквенных оладий:

1. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Натрите на мелкой терке, из полученной массы выжмите лишний сок.

2. К натертой тыкве добавьте яйца, йогурт (можно взять сметану), муку, сахар и соду. Тесто по консистенции должно напоминать обычное тесто для оладий.

3. Оладьи из тыквы можно жарить на сковородке с небольшим количеством масла. Но после этого их нужно выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Также эти оладьи можно запекать в духовке, так блюдо будет более полезнее, ведь будет содержать меньше жира. Подавайте со сметаной.

Блины из тыквы с банановым кремом



Рецепт блинов из тыквы с банановым кремом

Ингредиенты:

- 450 г тыквы;

- 2 ст. молока;

- 2 ст. муки;

- 1, 5 ст. воды (кипятка);

- 2 ст.л. сахара (по вкусу);

- 3 ст.л. масла;

- щепотка соли;

- 3 яйца;

- 2 банана;

- 0,5 ч.л. молотой корицы (по вкусу);

- 1 ст.л. лимонного сока.

Рецепт приготовления блинов из тыквы с банановым кремом:

1. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Запеките в духовке до мягкости, а затем перебейте в пюре.

2. В глубокой миске смешайте яйца, соль, сахар. Молоко подогрейте и добавьте, перемешайте смесь венчиком. Затем добавьте половину тыквенного пюре и постепенно добавляйте муку. Добавьте кипяток, масло и еще раз перемешайте. Оставьте тесто на минут 20. Если тесто слишком густое – добавьте еще кипятка или молока, если жидкое, то добавьте еще муки.

3. Обжарьте блины с обеих сторон. Приготовьте крем – бананы почистите, измельчите до состояния пюре (блендером или просто вилкой). К бананам добавьте остальные тыквенного пюре, сок лимона, корицу и перемешайте до однородности. Подавайте блины с кремом.

Запеченная тыква с пряностями



Рецепт запеченной тыквы с пряностями

Ингредиенты:

- 800 г тыквы;

- 75 г изюма;

- сок 1 лимона;

- щепотка молотой корицы;

- соль;

- душистый перец горошком.

Рецепт приготовления запеченной тыквы с пряностями:

1. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Для запекания можно разрезать тыкву крупным кусками. Разогрейте духовку до 200 °С. Противень застелите пергаментом, смажьте небольшим количеством масла и выложите тыкву. Запекайте 35-40 минут до готовности.

2. Изюм замочите в теплой воде. В ступке растолките несколько горошин перца, добавьте корицу и соль по вкусу.

3. Когда тыква запечется, достаньте его из духовки и порежьте на меньшие частицы, которые будет удобно есть. Перемешайте тыкву со специями и изюмом, по желанию можете добавить немного меда и розмарин.

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Классический крем-суп из тыквы



Рецепт крем-супа из тыквы

Ингредиенты:

- 1 кг тыквы;

- 1-2 луковицы;

- 3-4 картофелины;

- 1 ч. л молотого имбиря,

- 300 мл молока,

- 400 мл воды,

- 1 ст. ложка масла;

- черный молотый перец;

- соль по вкусу.

Рецепт приготування крем-супу з гарбуза:

1. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Выложите на противень и запеките до мягкости.

2. В глубокой сковородке поджарьте порезанный лук. Добавьте порезанный картофель и залейте кипятком так, чтобы он покрывал овощи. Тушить так до готовности овощей.

3. В кастрюлю выложите запеченная тыква и картофель с луком. Добавьте половину воду, в которой тушилась картошка. Взбейте блендером до однородности. Добавьте горячее молоко, перемешайте и доведите до кипения. Проварите еще 5-10 минут. Добавьте специи и соль по вкусу. Подавайте суп с гренками и тыквенными семечками.

Больше рецептов супов из тыквы вы сможете найти здесь.

Тыквенная каша с кукурузной крупой



Рецепт тыквенной каши с кукурузной крупой

Ингредиенты на 1 порцию:

- 3 ст.л. кукурузной крупы;

- 100 г тыквы;

- 350 мл молока;

- 1 ст.л. сахара (по вкусу);

- щепотка соли.

Рецепт приготовления тыквенной каши с кукурузной крупой:

1. В молоко добавляем сахар и соль. Поставьте на огонь, добавьте крупу и постоянно помешивайте, чтобы каша не подгорела.

2. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Нарежьте кусочками. Перед закипанием молока добавьте тыкву и варите еще 15 минут после закипания. После этого кашу поместите в духовку на 15 минут. Если нет духовки – просто проварите кашу в кастрюле или в мультиварке еще 15-20 минут, до готовности тыквы. После приготовления добавьте к кашице небольшое количество сливочного масла. По желанию можете добавить мед и орехи.

Котлеты из тыквы



Рецепт котлет из тыквы

Ингредиенты на 12 котлет:

- 350 г тыквы;

- 350 г картофеля;

- 0,5 ч.л. соли;

- 3 ст.л. с верхом муки;

- панировочные сухари;

- масло для жарки;

- перец, соль по вкусу.

Рецепт приготовления котлет из тыквы:

1. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Картофель также почистите. Потрите на мелкой терке картофель и тыкву.

2. В миске смешайте овощи и немного отожмите массу, чтобы избавиться от лишней жидкости. Посолите и поперчите, добавьте муку и хорошо вымешайте. По консистенции масса должна напоминать обычный фарш для котлет. По желанию в тесто можно добавить лук и зелень.

3. Смоченными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте с обеих сторон на сковородке. По желанию котлеты можно запечь, чтобы они были более полезными.

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Чизкейк из тыквы



Рецепт чизкейка из тыквы

Ингредиенты:

- 250 г мякоти печеной тыквы;

- 200 г сливочного сыра;

- 100 г творога;

- 150 г сливочного масла;

- 2 стакана крошек печенья;

- 2 яйца;

- 0,5 стакана сахара;

- 0, 5 ч.л. ванильного сахара;

- 1 ст.л. сливок;

- 0,5 стакана орехов;

- корица, соль, мускатный орех по вкусу.

Рецепт приготовления чизкейка из тыквы:

1. Сначала подготовьте основу для чизкейка – печенье измельчите в крошку, а орехи перебейте в блендере. Смешайте печенье и орехи, добавьте сливочное масло (предварительно его можно разогреть, чтобы лучше перемешивалось). Перемешайте до однородной массы и выложите в форму для выпекания. Саму форму предварительно смажьте маслом. Поставьте форму в холодильник на 1 час.

2. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Запеките его до мягкости. После готовности перебейте его в пюре. К тыквенному пюре добавьте яйца, сливки, сахар, корицу, мускатный орех и ванилин. Тщательно перемешайте.

3. Смешайте сливочный сыр и домашний. Домашний сыр лучше всего перед смешиванием перебить в блендере до однородности. В эту массу добавьте частями тыквенное пюре и перемешайте до однородности.

4. Выложите начинку на основу из печенья. Выпекайте чизкейк 50 минут, затем выключите духовку, откройте дверцу, но не доставайте чизкейк, пока он полностью не остынет. Храните чизкейк и холодильнике, перед подачей дайте постоять при комнатной температуре 20-30 минут.

Тыквенный тарт



Рецепт тыквенного тарта

Ингредиенты:

- 280 г тыквы;

- 125 г муки;

- 50 г сливочного масла;

- 2 яйца;

- 60 г сметаны;

- 35 г сахара (по вкусу);

- щепотка соли, корицы, мускатного ореха, молотого имбиря.

Рецепт приготовления тыквенного тарту:

1. Просеянную муку перетрите с нарезанным холодным сливочным маслом. Добавьте соль, 1 яйцо и замешайте тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30 минут в холодильнике.

2. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите раскатанное и охлажденное тесто, сформируйте невысокие бортики. Дно проколите вилкой. Застелите тесто пергаментом и положите груз (например, фасоль). Выпекайте тесто 10-15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

3. Мякоть тыквы запеките в духовке, остудите. Измельчите мякоть в блендере, добавьте сметану, сахар, 1 яйцо и специи.

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4. Выложите тыквенную начинку на основу тарта и выпекайте еще 25-30 минут до готовности. Перед подачей тарт можно присыпать пудрой.

Острый мармелад из тыквы



Рецепт острого мармелада из тыквы

Этот острый и пряный мармелад отлично подойдет к сыру, блюдам из мяса и рыбы. Причем, чем жирнее блюдо, тем лучше мармелад кушается. Его можно приготовить порциями, а можно приготовить больше – тогда мармелад стоит выложить в стерилизованные банки и дать постоять в холодильнике 6-8 дней.

Ингредиенты:

- 1 кг тыквы;

- 1 апельсин;

- 1 лимон;

- 100 мл апельсинового сока;

- 150 г сахара;

- 100 мл яблочного уксуса;

- 60 г изюма;

- пол стручка ванили.

Рецепт приготовления острого мармелада из тыквы:

1. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Нарежьте тыкву кубиками. Теркой сотрите цедру с апельсина и лимона. Из лимона выжмите сок, а с апельсинов снимите белую мякоть и вырежьте филе.

2. В кастрюлю с толстым дном высыпьте сахар, добавьте апельсиновый сок, а также сок из одного лимона, яблочный уксус и цедру цитрусовых. Также выложите филе апельсина, изюм, разрезанный пополам стручок ванили и тыква. Доведите до кипения на среднем огне.

3. Уменьшите огонь и варите, время от времени помешивая, 45-50 минут. Остудите и переложите в стерилизованные стеклянные банки, поставьте в холодильник минимум на 6-8 дней.