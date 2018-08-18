Что приготовить на Яблочный Спас: рецепты простых и вкусных блюд
Яблочный Спас празднуется 19 августа, по сей день поспевают фрукты и с деревьев снимают урожай яблок. Поэтому на этот праздник принято готовить блюда именно из яблок. Если вы придерживаетесь Успенского поста, то все блюда должны быть постными, если же нет – то никаких ограничений в приготовлении блюд нет.
На Яблочный Спас традиционно пекут пироги с яблоками, варят варенье, а также угощают всех соседей, друзей и близких яблоками. LifeStyle 24 предлагает приготовить постный пирог и вкусный салат с яблоками, если вы придерживаетесь Успенского поста, а также яблочную шарлотку, если вы не ограничиваете себя в питании.
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Рецепт постного пирога с яблоками
Рецепт постного пирога с яблоками
Ингредиенты:
× большие красные яблоки – 3 штуки;
× сахар – 6 ст.л .;
× любые перемолотые орехи – 2 ст.л .;
× мука – 3 стакана;
× чашка яблочного сока
× корица;
× масло – 70 грамм;
× сахарная пудра и листочки мелиссы для украшения.
Рецепт приготовления постного пирога с яблоками:
1. Очистите два яблока от кожуры и семян, измельчите с помощью блендера. Фруктовую массу смешайте с корицей, половиной сахара и орехами. Добавьте в смесь масло. Перемешайте до состояния однородности.
2. В яблочно-ореховое пюре добавьте просеянную муку и замешайте тесто. Сахар, который остался, выложите в небольшую кастрюльку, добавьте яблочный сок и оставьте на среднем огне до растворения сахара.
3. Тесто выложите на противень, на верх выложите нарезанные яблоки и полейте сверху сиропом. Выпекайте в разогретой духовке 30-35 минут. Перед подачей посыпьте пирог пудрой и украсьте мелиссой или мятой.
Рецепт салата из яблока и сельдерея
Рецепт салата из яблока и сельдерея
Ингредиенты:
× 150 граммов кисло-сладких яблок;
× 120 граммов сельдерея;
× 1/3 лимона;
× 1/2 стакана грецких орехов;
× соль и черный перец;
× 30 граммов зеленого салата.
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Как приготовить салат из яблок и сельдерея:
1. Очистите яблоки – вырежьте сердцевину, затем снимите шкурку и порежьте соломкой средней толщины. Чтобы яблоки не потемнели – полейте их лимонным соком. Сельдерей порежьте такими же кусочками, как и яблоко. Салат порвите руками.
2. Орехи очистите и измельчите. По желанию можете обжарить на сковороде без масла, так они будут более ароматными. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте соль, перец или другие специи по желанию. Заправить салат можно оливковым масло.
Рецепт шарлотки с яблоками в мультиварке
Рецепт шарлотки с яблоками в мультиварке
Ингредиенты:
× яйца – 4 шт .;
× сахар – 1 стакан;
× мука – 1 стакан;
× яблоки – 500 гр;
× разрыхлитель – 1 ч.л .;
× корица – 0,5 ч.л. (По желанию).
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Рецепт приготовления яблочной шарлотки в мультиварке:
1. Взбейте миксером яйца с сахаром – сначала медленно, потом на большей скорости для образования пышной массы.
2. Добавьте муку, разрыхлитель, корицу и замешайте тесто до густоты, оно должно быть похожим на сметану.
3. Яблоки разрежьте на небольшие кусочки и добавляем в тесто.
4. Далее нужно подготовить мультиварку. Форму смажьте сливочным маслом и немного присыпьте сахаром.
5. На дно мультиварки выложите тонкий слой яблок. Вылейте тесто в форму.
6. Готовьте шарлотку в режиме "Выпечка" 60 минут до полной готовности теста.
Приятного аппетита!