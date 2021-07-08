Ограбили церковь на улице Садовопарковой незадолго после полуночи 7 июля. При задержании в кармане подозреваемого были деньги и Книга Псалмов.
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Почему начали стрелять
В церкви сработала сигнализация, и на место сразу поехали сотрудники полиции охраны. Они увидели на двери сломанный замок, поэтому окружили религиозное сооружение.
Вдруг из окна выпрыгнул человек, который побежал в сторону лесополосы. Поскольку он не останавливался по требованию, правоохранители сделали предупредительный выстрел вверх.
Тогда злоумышленник перестал бежать, и его задержали. Им оказался 30-летний уроженец Харьковщины, который уже трижды был осужден за имущественные преступления. Мужчина вышел из тюрьмы в прошлом году.
Что он похитил
В сообщении говорится, что у злоумышленника изъяли вещественные доказательства. Однако не указано, какие именно.
На фото с места видно, что злоумышленник раскидал вещи в шкафу церкви. Вероятно, он искал там деньги. Однако, очевидно, прихватил и религиозную книгу. Также возле здания церкви лежало несколько иконок.
Рецидивист ограбил церковь в Харькове / Фото Нацполиции
Как его могут наказать
Сейчас задержанный уже находится в следственном изоляторе. Ему объявили подозрение по статье о краже. Она предусматривает 6 лет тюрьмы.