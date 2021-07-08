Рецидивист ограбил церковь в Харькове: украл Псалтырь и деньги – фото

В одну из церквей Харькова посреди ночи ворвался рецидивист. Он ограбил здание и пытался убежать в лесополосу. Злоумышленник остановился только, когда услышал выстрел правоохранителей.

Ограбили церковь на улице Садовопарковой незадолго после полуночи 7 июля. При задержании в кармане подозреваемого были деньги и Книга Псалмов.

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Почему начали стрелять

В церкви сработала сигнализация, и на место сразу поехали сотрудники полиции охраны. Они увидели на двери сломанный замок, поэтому окружили религиозное сооружение.

Вдруг из окна выпрыгнул человек, который побежал в сторону лесополосы. Поскольку он не останавливался по требованию, правоохранители сделали предупредительный выстрел вверх.

Тогда злоумышленник перестал бежать, и его задержали. Им оказался 30-летний уроженец Харьковщины, который уже трижды был осужден за имущественные преступления. Мужчина вышел из тюрьмы в прошлом году.

Что он похитил

В сообщении говорится, что у злоумышленника изъяли вещественные доказательства. Однако не указано, какие именно.

На фото с места видно, что злоумышленник раскидал вещи в шкафу церкви. Вероятно, он искал там деньги. Однако, очевидно, прихватил и религиозную книгу. Также возле здания церкви лежало несколько иконок.

Рецидивист ограбил церковь в Харькове / Фото Нацполиции

Как его могут наказать

Сейчас задержанный уже находится в следственном изоляторе. Ему объявили подозрение по статье о краже. Она предусматривает 6 лет тюрьмы.