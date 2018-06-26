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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Рецидивист с ножом изнасиловал малолетнюю девушку и бросил ее в крови в кустах

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На Днепропетровщине мужчина жестоко изнасиловал 10 - летнюю девушку
На Днепропетровщине мужчина жестоко изнасиловал 10 - летнюю девушку / Соцсети

Накануне в одномі из сел Новомосковского района Днепропетровской области неизвестный мужчина под угрозой ножа изнасиловал 10-летнюю девочку и спустя оставил ее раздетой в кустах. Девочку нашли едва живой и в крови.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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"Благодаря быстрому реагированию полиции на своевременное уведомление граждан во время отработки местности возле места совершения преступления, а также близлежащих сел был задержан житель соседнего населенного пункта, которым оказался мужчина 1990 года рождения. Задержали его, когда он возвращался домой после совершения своего позорного преступления. У него изъяты одежда со следами крови", – отметил он.

По словам Аброськина, в 2010 году злоумышленник уже был осужден за изнасилование десятилетнего мальчика, во время которого он использовал нож, однако недавно его освободили.

Кроме того, правоохранитель добавил, что сейчас потерпевшая девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, поскольку во время изнасилования мужчина нанес ей ранения.

Напомним, в начале июня также на Днепропетровщине пропала семиклассница. Впоследствии ее обнаженное тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесопосадке рядом с поселком.

Теги: Новости Украины Новости Днепра Криминальные новости Несовершеннолетние Дети Изнасилование
Источник: 24 канал
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