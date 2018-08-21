Red Bull нашли пилота на замену Даниэлю Риккардо

Со следующего сезона пилотом Red Bull и партнером Макса Ферстаппена станет француз Пьер Гасли. Об этом официально сообщила австрийка конюшня.

Напомним, Пьер Гасли выступает за команду Toro Rosso. При этом в Формуле 1 пилот меньше года. В прошлом сезоне он начал выступления в японской Супер Серии, однако в середине сезона его позвали к Toro Rosso на замену Даниилу Квяту.

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До этого Пьер Гасли был в юниорской программе Red Bull после того, как завоевал титул в Формуле Renault 2.0 в 2013 году. В 2014 году он стал вторым после Карлоса Сайнса в Формуле Renault 3.5. В 2015 году он перешел в GP2, и выиграл этот чемпионат со второй попытки.



Стоит добавить, что в сезоне 2018 наивысшим достижением Гасли стало четвертое место на Гран-при Бахрейна. В целом же он только трижды финишировал в очковой зоне – седьмым в Монако и шестым в Венгрии. Еще трижды он не финишировал. В его активе На 21 августа 26 очков и 13-е место.

Напомним, Даниэль Риккардо покинет Red Bull по окончании сезона. Кроме того, из Формулы-1 идет испанец Фернандо Алонсо.



К слову, с нового сезона Red Bull будет выступать на моторах Honda.

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