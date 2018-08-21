17:36
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Red Bull нашли пилота на замену Даниэлю Риккардо

11 Читати новину українською
Пьер Гасли
Пьер Гасли

Со следующего сезона пилотом Red Bull и партнером Макса Ферстаппена станет француз Пьер Гасли. Об этом официально сообщила австрийка конюшня.

Напомним, Пьер Гасли выступает за команду Toro Rosso. При этом в Формуле 1 пилот меньше года. В прошлом сезоне он начал выступления в японской Супер Серии, однако в середине сезона его позвали к Toro Rosso на замену Даниилу Квяту.

Читайте также: С нового сезона в календаре Формулы-1 появятся две новые гонки

До этого Пьер Гасли был в юниорской программе Red Bull после того, как завоевал титул в Формуле Renault 2.0 в 2013 году. В 2014 году он стал вторым после Карлоса Сайнса в Формуле Renault 3.5. В 2015 году он перешел в GP2, и выиграл этот чемпионат со второй попытки.

Стоит добавить, что в сезоне 2018 наивысшим достижением Гасли стало четвертое место на Гран-при Бахрейна. В целом же он только трижды финишировал в очковой зоне – седьмым в Монако и шестым в Венгрии. Еще трижды он не финишировал. В его активе На 21 августа 26 очков и 13-е место.

Напомним, Даниэль Риккардо покинет Red Bull по окончании сезона. Кроме того, из Формулы-1 идет испанец Фернандо Алонсо.

К слову, с нового сезона Red Bull будет выступать на моторах Honda.

Больше новостей из мира спорта читайте в разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Формула-1
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа
сегодня, 17:01 Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа
Злой Одессит
Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
сегодня, 16:01 Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
Тетяна Мартинюк
Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
сегодня, 15:01 Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
Блог Соцмережі
Курбан-Байрам 2018: история, традиции и празднование в Украине
сегодня, 14:12 Курбан-Байрам 2018: история, традиции и празднование в Украине
Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
сегодня, 13:05 Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
2876
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Ана Иванович прекратила поход за третьим титулом в Ladies Linz
 12 октября 2012 , 22:00
Алиев может перейти в "Говерлу"
 3 января 2014 , 09:17
КДК ФФУ оштрафовал "Говерлу" на 25 тысяч
 29 сентября 2014 , 11:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук