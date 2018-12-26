Red Bull пригрозила покинуть Формулу-1

Команда Red Bull может прекратить выступления в Формуле-1 после 2020 года. Причина в неопределенной ситуации с новым регламентом.

Причина в том, что действующий регламент на двигатели действует до 2020 года. А в Red Bull не хотят попадать в ситуацию, в которой они уже были в 2015 году, когда они долго договаривались о поставках двигателей с Mercedes, но в итоге были вынуждены вернуться в Renault. Сейчас у австрийской компании подписано соглашение с Honda.

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"У нас есть договоренность до 2020 года. Пока не будет установлено ни одного регламента по двигателям и не будет подписан Договор согласия (Concorde Agreement), решение Red Bull или Honda не будет принято. Мы не хрочемо попадать в зависимость, как это было в прошлом, когда мы были просителями, а заявления и обещания не выполнялись", – рассказал консультант компании Red Bull Хельмут Марко в комментарии Motorsport-Total.

Следовательно, у команды есть запасной план – это уйти из Формулы-1 и сосредоточиться на других гонках. Среди них и чемпионат мира на выносливость WEC. Для этого класса гонок, который начнется в сентябре 2020 года и заменит гонки Ле-Ман, у Red Bull есть гиперкар Aston Martin Valkyrie.