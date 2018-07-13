Редкое солнечное затмение: пользователи делятся фотографиями и видео явления

В ночь на 13 июля жители Земли могли наблюдать частичное затмение Солнца супермесяцем. По киевскому времени затмение началось в 4:48, достигло пика в 6:02, а уже в 7:13 закончилось.

Правда, это явление могли увидеть не все. Лучше всего можно было увидеть затмение в городе Хобарт в Тасмании. Также хорошо видно было это явление на южном побережье Австралии и в Антарктиде. А вот у жителей Украины не было возможности наблюдать за затмением.

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Однако, как происходило затмение можно увидеть сейчас, ведь пользователи активно делятся фотографиями и видео затемненного солнца в соцсетях.

Такое затмение было редким. Ведь по данным NASA, подобное затмение, которое происходило в пятницу 13 числа, в последний раз происходило в декабре 1974 года. Следующее частичное затмение, которое состоится в пятницу 13-го числа, можно будет увидеть аж в сентябре 2080 года

The Great 2018 Australian #Solar #Eclipse in #Melbourne at 13:23 local time.



Nikon D750 on a 20cm @MeadeInstrument LX200 with a home made Baader solar filter. Single 1/400s exposure at ISO100. pic.twitter.com/kx11EqcHH0 — Peter ️ (@cafuego) 13 липня 2018 р.

Что такое солнечное затмение?

В этот период Луна находится между Солнцем и Землей и тем самым затмевает солнечный свет. В течение года происходит минимум два затмения Солнца, но не более пяти.