Редкое солнечное затмение: пользователи делятся фотографиями и видео явления
В ночь на 13 июля жители Земли могли наблюдать частичное затмение Солнца супермесяцем. По киевскому времени затмение началось в 4:48, достигло пика в 6:02, а уже в 7:13 закончилось.
Правда, это явление могли увидеть не все. Лучше всего можно было увидеть затмение в городе Хобарт в Тасмании. Также хорошо видно было это явление на южном побережье Австралии и в Антарктиде. А вот у жителей Украины не было возможности наблюдать за затмением.
Читайте также: Солнечное затмение в июле: как оно повлияет на здоровье
Однако, как происходило затмение можно увидеть сейчас, ведь пользователи активно делятся фотографиями и видео затемненного солнца в соцсетях.
Такое затмение было редким. Ведь по данным NASA, подобное затмение, которое происходило в пятницу 13 числа, в последний раз происходило в декабре 1974 года. Следующее частичное затмение, которое состоится в пятницу 13-го числа, можно будет увидеть аж в сентябре 2080 года
Что такое солнечное затмение?
В этот период Луна находится между Солнцем и Землей и тем самым затмевает солнечный свет. В течение года происходит минимум два затмения Солнца, но не более пяти.
Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно