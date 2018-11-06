Reebok доверил Cardi B продлить жизнь кроссовкам из 90-х: стильные фото

Певица Cardi B станет представителем новой модели массивных кроссовок из прошлого, которые вскоре выпустит спортивный бренд Reebok.

О сотрудничестве с брендом мирового уровня Reebok певица сообщила на своей странице Instagram.

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В фотоанонсе со съемок Cardi B обула массивные кроссовки белого цвета, которые были особенно популярными в 90-х. Одета была в черный костюм с белыми вставками. Брюки-клеш идеально смотрелись с новой моделью кроссовок. Волосы певица подобрала в аккуратный хвост, а дополнила образ массивными серьгами. Съемки нового кампейна состоялись в студии, которая напоминала заброшенное здание с кирпичными стенами.

Слоган новой кампании звучит так: "Все, что вы любите в Cardi B – это то, что вам нравится в Reebok". Представители бренда утверждают, что для коллаборации и представление новой модели спортивной обуви они выбрали Cardi B неспроста. Ведь она – не просто звезда мирового уровня, она – мать, а параллельно еще и женщина, которую считают бесстрашной иконой стиля. Именно это ассоциируется с философией спортивного бренда.

Видео, которое вмещает в себе несколько фото со съемок, бренд Reebok опубликовал на своей странице в Instagram.