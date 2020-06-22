На период карантина правительство 22 июня запустило новый сервис по декларированию цен и дашборд. Правда, работает он с перебоями. В Кабмине подчеркнули, что во время пандемии товары первой необходимости должны быть доступны каждому.

Декларирование цен – временная мера. Постановление правительства действует только на период карантина. После этого рынок должен вернуться к привычному режиму саморегуляции. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Актуально Еда, алкоголь, транспорт: на что украинцы тратят больше всего денег Как это работает Бизнес через кабинет подает информацию об изменениях цен на товары в случае увеличения их на более 5%. Информация хранится в центральной базе данных в виде единого реестра.

подает информацию об изменениях цен на товары в случае увеличения их на более 5%. Информация хранится в центральной базе данных в виде единого реестра. Инспекторы Госпродпотребслужбы через кабинет мониторят процесс без лишней коммуникации с бизнесом.

Украинцы следят за изменениями цен через публичный дашборд. Сервис касается таких товаров: противоэпидемического назначения: антисептики, дезинфекторы, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты

существенной социальной значимости: хлеб, молоко, крупа и тому подобное. Обратите внимание! Госслужба статистика подсчитала, на что украинцы тратили больше всего денег в первом квартале 2020 года, который затрагивает и начало карантина. Всего украинцы потратили за 3 месяца более 733 миллиардов гривен, 40% из которых – на еду и безалкогольные напитки. На что украинцы тратят больше всего денег еда и безалкогольные напитки – 293 миллиарда гривен или 40%;

жилье и коммунальные услуги – 119 миллиардов гривен или 16%;

транспорт – 62 миллиарда гривен или 8,5%;

алкоголь, сигареты и наркотики – 52 миллиарда гривен, или 7,1%;

здравоохранение – 44 миллиарда гривен или 6%;

одежда и обувь – почти 35 миллиардов гривен или 4,7%;

бытовая техника и предметы домашнего обихода – 24 миллиарда или 3,3%;

отдых и культура – почти 24 миллиарда или 3,2%;

рестораны и гостиницы – 19 миллиардов или 2,6%;

связь – 18,6 миллиарда гривен или 2,4%;

образование – 9,6 миллиарда или 1,4%;

другие расходы – более 31 миллиарда или 4,4%.