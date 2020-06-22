Заработал реестр розничных цен на товары первой необходимости: как это работает
На период карантина правительство 22 июня запустило новый сервис по декларированию цен и дашборд. Правда, работает он с перебоями. В Кабмине подчеркнули, что во время пандемии товары первой необходимости должны быть доступны каждому.
Декларирование цен – временная мера. Постановление правительства действует только на период карантина. После этого рынок должен вернуться к привычному режиму саморегуляции. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
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Как это работает
- Бизнес через кабинет подает информацию об изменениях цен на товары в случае увеличения их на более 5%. Информация хранится в центральной базе данных в виде единого реестра.
- Инспекторы Госпродпотребслужбы через кабинет мониторят процесс без лишней коммуникации с бизнесом.
- Украинцы следят за изменениями цен через публичный дашборд.
Сервис касается таких товаров:
- противоэпидемического назначения: антисептики, дезинфекторы, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты
- существенной социальной значимости: хлеб, молоко, крупа и тому подобное.
На что украинцы тратят больше всего денег
- еда и безалкогольные напитки – 293 миллиарда гривен или 40%;
- жилье и коммунальные услуги – 119 миллиардов гривен или 16%;
- транспорт – 62 миллиарда гривен или 8,5%;
- алкоголь, сигареты и наркотики – 52 миллиарда гривен, или 7,1%;
- здравоохранение – 44 миллиарда гривен или 6%;
- одежда и обувь – почти 35 миллиардов гривен или 4,7%;
- бытовая техника и предметы домашнего обихода – 24 миллиарда или 3,3%;
- отдых и культура – почти 24 миллиарда или 3,2%;
- рестораны и гостиницы – 19 миллиардов или 2,6%;
- связь – 18,6 миллиарда гривен или 2,4%;
- образование – 9,6 миллиарда или 1,4%;
- другие расходы – более 31 миллиарда или 4,4%.