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      У Зеленского ответили, когда будет референдум о продаже земли

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      Когда будет референдум о продаже земли / pinterest.com

      Народные депутаты подали правку о референдуме к принятому в первом чтении законопроекту №2178-10 о внедрении рынка земли. В "Слуге народа" надеются, что он состоится в 2020 году.

      Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что референдум о продаже земли иностранцам точно будет, пишет "РБК-Украина".

      Раньше: К законопроекту о рынке земли внесли более 2000 поправок

      Корниенко надеется, что референдум удастся провести в следующем 2020 году. Он добавил, что поправка о проведении референдума подана в закон о рынке земли.

      Среди 3 тысяч поправок есть те принципиальные поправки, о которых говорил президент – о том, что вопрос продажи земли иностранцам будет решаться только на всеукраинском референдуме,
      – подчеркнул политик.

      Заметим, что 64% украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о внедрении рынка земли. Положительно действия парламента оценили еще 29%. На референдуме 59% украинцев проголосовали бы против продажи земли, а 22% – за.

      Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-25 ноября.

      Что известно про законопроект о рынке земли: коротко

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      К теме: Люди боятся, что их обманут, – Милованов о негативе вокруг земельной реформы

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО);
      не более 8% земли в области;
      не более 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Новости политики Владимир Зеленский Референдум Рынок земли
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