Реформа децентрализации: Шмыгаль заверил, что люди не потеряют работу из-за сокращения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал сокращение чиновников областных и районных администраций. По его словам, это должно помочь в борьбе с бюрократией.

Он заверил, что люди не потеряют работу, а перейдут работать в новосозданные органы управления местными общинами. Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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По мнению Дениса Шмыгаля, эта реформа сегодня наиболее поддерживаемая среди населения Украины.

Расстояние между человеком и властью должно быть коротким. Будет один глава общины, у него деньги, его выбирает община. Община изс него спрашивает,

– объяснил Шмигаль.

Что такое децентрализация?Это передача полномочий и финансов от государственной власти людям – органам местного самоуправления. Реформа децентрализации предусматривает, что сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно денег, чтобы мочь самостоятельно решать все местные вопросы и нести за это ответственность.

Законопроект о децентрализации: основное

Введение института префектов. Он должен начать работу после ликвидации местных госадминистраций и вступления в силу соответствующих изменений в Конституцию.

Предполагалось, что префекты будут действовать в каждом районе и области. Для организации работы префекта создаются секретариаты префектов.

Оппоненты такого вида реформы децентрализации заявляют, что она может еще больше усилить президентскую вертикаль власти. То есть произойдет обратный эффект – централизация.

Важно! 19 декабря 2019 года городские, поселковые, сельские головы, председатели объединенных территориальных общин и эксперты по вопросам децентрализации власти и местного самоуправления сделали совместное заявление по поводу регистрации в Верховной Раде законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Одной из главных просьб в обращении стало создание открытой площадки, где все заинтересованные стороны смогут высказать аргументированные позиции.

Чем будет заниматься институт префектовУчреждениями, которые заменят госадминистрации. Префектов будет назначать Президент. Они будут надзирать за соблюдением законов на местах и издавать собственные акты, обязательные для выполнения. В случае необходимости – даже останавливать решения местных властей.



Префекты будут формировать свои офисы (фактически – вместо администраций). Занимать должность смогут только три года и не более одного срока, все это время префект подконтролен и подотчетен главе государства и правительству.