В Офісі Президента зазначили, що у всіх обговорених сферах Євросоюз продовжує надавати Україні потужну підтримку.

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Вакцина від коронавірусу

Президенти домовилися про потребу активізувати зусилля щодо надання Україні необхідної кількості вакцин. Крім того, обговорили перспективи створення в ЄС механізму розподілу вакцин та позитивно оцінили роль програми COVAX.

Лідери також домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання сертифікатів для відновлення подорожей українців до ЄС.

Ситуація на Донбасі

Зеленський та фон дер Ляєн погодилися, що слід виконувати мінські домовленості та вести співпрацю у нормандському форматі з метою припинення війни на Донбасі.

ЄС вкотре підтримав територіальну цілість України та наголосив на незаконності окупації частини Донбасу та Криму Росією. Крім того, лідери домовилися співпрацювати у форматі "Кримської платформи".

Інтеграція між Україною та ЄС

Сторони також погодили співпрацю у напрямку зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною і ЄС. Обговорили й реформи, які впроваджують в Україні, попри дестабілізацію зі сторони Росії та епідемію коронавірусу.

Президенти відзначили прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вони висловили сподівання щодо початку консультацій з питань перегляду торговельної лібералізації в межах поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі та перегляду досягнення цілей Угоди про асоціацію.

Угода про Спільний авіаційний простір

Зеленський та фон дер Ляєн підтвердили готовність якомога швидше завершити технічні процедури з метою підписання Угоди про Спільний авіаційний простір.

Співрозмовники також високо оцінили співпрацю щодо підготовки Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, обговорили зацікавленість України у залученні до реалізації Європейського зеленого курсу та допомогу ЄС у цьому зв'язку.

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