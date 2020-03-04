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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства

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      Денис Шмыгаль станет премьером / Фото с фейсбука Дениса Шмыгаля

      Будущий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде выступил с речью и назвал главные вызовы работы нового правительства.

      Политик подчеркнул, что судьба государства и ее граждан сейчас в руках правительства и парламента.

      По словам Шмыгаля, есть различные причины относительно того, почему сейчас он возле трибуны: экономическое падение, риски бюджетного кризиса, состояние промышленности, медицины и социальной защиты населения и другие важные вопросы.

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      По словам Шмыгаля, нечего решать "кто виноват, а нужно решать, что делать".

      Политик назвал главные вызовы и планы работы правительства:

      • пересмотреть бюджет на 2020 год – выплаты и пенсии;
      • расходы на должностных лиц должны уменьшить;
      • задолженность шахтерам;
      • угроза коронавируса: медицинское обеспечение для выявления и лечения, должна быть комплексная программа на случай распространения вируса/ повышение уровня информирования украинцев;
      • усилить экономический блок: рост промышленности, аграрного сектора;
      • реформа децентрализации;
      • программа "большая стройка" – столкнуть экономику с мертвой точки, предотвратить бюджетный кризис;
      • доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения;
      • стратегия и перспективы экономического развития на будущие годы;
      • создание инвестиционного климата.

      Денис Шмыгаль отметил, что сейчас мы увидели укрепление гривны, которое ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев.

      Важнейшим Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма.

      Никто из нас не пришел на десятилетия, каждый из нас осознает ответственность. Ожидания граждан огромные, терпение заканчивается, реформы нужны на вчера, результат нужен сегодня,
      –  сказал Шмыгаль.

      Отметим, что сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое накануне созвал Владимир Зеленский. Главные вопросы – работа Кабмина и силовых органов.

      Смотрите видео выступления Дениса Шмыгаля:

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      Что известно о Денисе Шмыгале?Дениса Шмыгаля 4 февраля был назначен вицепремьер-министром развития общин и территорий. До этого с 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации.

      Шмыгаль в 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Он был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – всего 188 голосов.

      Детальная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новости политики Отставка правительства Гончарука Реформы
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