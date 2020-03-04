Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства

Будущий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде выступил с речью и назвал главные вызовы работы нового правительства.

Политик подчеркнул, что судьба государства и ее граждан сейчас в руках правительства и парламента.

По словам Шмыгаля, есть различные причины относительно того, почему сейчас он возле трибуны: экономическое падение, риски бюджетного кризиса, состояние промышленности, медицины и социальной защиты населения и другие важные вопросы.

Ранее: Рада проголосовала за отставку Гончарука

По словам Шмыгаля, нечего решать "кто виноват, а нужно решать, что делать".

Политик назвал главные вызовы и планы работы правительства:

пересмотреть бюджет на 2020 год – выплаты и пенсии;

расходы на должностных лиц должны уменьшить;

задолженность шахтерам;

угроза коронавируса: медицинское обеспечение для выявления и лечения, должна быть комплексная программа на случай распространения вируса/ повышение уровня информирования украинцев;

усилить экономический блок: рост промышленности, аграрного сектора;

реформа децентрализации;

программа "большая стройка" – столкнуть экономику с мертвой точки, предотвратить бюджетный кризис;

доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения;

стратегия и перспективы экономического развития на будущие годы;

создание инвестиционного климата.

Денис Шмыгаль отметил, что сейчас мы увидели укрепление гривны, которое ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев.

Важнейшим Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма.

Никто из нас не пришел на десятилетия, каждый из нас осознает ответственность. Ожидания граждан огромные, терпение заканчивается, реформы нужны на вчера, результат нужен сегодня,

– сказал Шмыгаль.

Отметим, что сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое накануне созвал Владимир Зеленский. Главные вопросы – работа Кабмина и силовых органов.

Смотрите видео выступления Дениса Шмыгаля:

Нужно знать, Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля

Что известно о Денисе Шмыгале?Дениса Шмыгаля 4 февраля был назначен вицепремьер-министром развития общин и территорий. До этого с 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации.



Шмыгаль в 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Он был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – всего 188 голосов.



Детальная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.