Реформы продолжаются: из экзотических стран в Украину теперь можно попасть по электронной визе

С 4 апреля иностранцы из 47 стран могут получить электронную визу в Украину. Онлайн-оформления будут осуществлять для въезда в страну с деловой или туристической целью.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Реформы продолжаются – делаем Украину еще ближе к миру. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран теперь могут оформить визу в Украину, не выходя из дома,

– написал Климкин.

В консульской службе МИД сообщают, что разработан максимально упрощенный процесс получения электронной визы, который одновременно позволяет осуществлять эффективный миграционный контроль. По их данным, для оформления такой визы следует осуществить несколько простых шагов: заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Также в ведомстве сообщают, что время оформления электронной визы продлится до 9 рабочих дней, ее стоимость составит 65 долларов США. Разовая виза будет действовать до 30 дней.

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Среди 47 стран, которые получили возможность оформить визу в Украину через Интернет – преимущественно экзотические страны.

Нововведение доступно для граждан следующих государств:

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор- Тимора, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Введение электронной визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса и является прогрессивным шагом на пути развития миграционно-визовой сферы,

– говорится в сообщении консульской службы МИД.

Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому :) https://t.co/pYUGHpzuD7 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 квітня 2018 р.

Напомним, недавно в украинском МИД сообщили о подписании соглашения о введении безвизового режима с Катаром. Граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действующими проездными документами, могут находиться без виз на территории государства другой договорной стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.