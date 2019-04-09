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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Реформы в армии и путь в НАТО: волонтер об изменениях в Украине за последние пять лет

      Актуальное интервью 79 Читати новину українською

      О шагах Украины на пути в НАТО и изменениях в военной структуре – рассказал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай в прямом эфире 24 канала.

      – Петр Порошенко поменял свою риторику, ведь теперь больше обращается к людям, отвечает на острые вопросы, не боясь, что их ему ставят.

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      – На Яворивский полигон должно прибыть 150 американских десантников для совместных учений. Также офис НАТО увеличился вдвое за прошлые годы. Однозначно проводятся реформы. В Министерстве обороны есть отдел кодификации, где они начали получать полный свободный доступ ко всем базам данных НАТО. Порошенко пообещал, что введет безвизовый режим и томос – получили. Сказал, что мы идем в НАТО, то видно последовательные шаги к исполнению.

      Военные не проголосовали в большинстве за Зеленского, там преобладает Порошенко, но отрыв был минимален. Больше удивило то, что процент получили еще Вилкул и Бойко, которые непосредственно виновны в том, что происходит на Донбассе.

      – Армия – это консервативная структура, поэтому некоторые реформы, которые предлагаются, встречаются с сопротивлением. Сейчас украинская армия полностью переходит на тактические значки НАТО, когда военные всю жизнь учили и использовали советские. Также меняют систему управления и планирования. Некоторых заставляют изучать английский язык, потому что есть много международных учений и нужен общий язык для общения.

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      – Военным безразлично откуда прибудут детали для их БТР, если он поедет. В 2014 году, когда я, как гражданский заезжал в освобожденный Славянск, одно подразделение захватило вражеский танк. Они не должны же говорить, что нельзя брать, потому что это российская техника. Военные больше реагируют на то где им жить, что им есть и обеспечивает ли государство их нормальными условиями.

      Вибори
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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Юрий Бойко Александр Вилкул НАТО Волонтеры Славянск Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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