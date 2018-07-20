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В сети обсуждают беременный живот Регины Тодоренко: фото

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Тодоренко беременна от Топалова - или нет?
Тодоренко беременна от Топалова - или нет? / фото из соцсетей

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась новым фото в соцсети, распространив в который раз новость о беременности. Все потому, что на снимке виднеется большой живот звезды.

Популярная ведущая Регина Тодоренко в который раз подогрела интерес к ее отношениям с экс-солистом группы "Smash" Владом Топаловым. Вместе с бойфрендом она посетила светское мероприятие, организованное российским журналом Glamour. Регина засветила округлый живот, чем еще раз распространила слухи о возможной беременности.

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"Важный вывод сегодняшнего действа: если ты рядом с человеком, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора забрать его домой с этой шумной вечеринки, пока другие женщины не обратили внимание! А если честно, то прекрасно чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, тогда под ногами земля становится крепче", – смешно написала она.

Регина вместе с Владом претендуют на звание "Пара года". Однако в сети подшучивают, или звезды не станут "отцами года". Люди засыпали телеведущую вопросами относительно ее пышных форм, которые виднелись в объемном мини-платье желтого цвета. Однако звезда так и не отреагировала на них.

 

 

 

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru)

Напомним, что ранее Регина громко опровергла слухи о будущем материнстве. На премию "Муз-ТВ" она одела пышное платье и позировала, как беременная женщина. До этого в сети телеведущая говорила о 9 месяцах ожидания "чуда". Однако, как оказалось, так Регина Тодоренко прорекламировала свое шоу "Пятница".

Теги: LifeStyle Новости Украины Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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