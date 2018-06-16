Регина Тодоренко опубликовала неоднозначный пост с Владом Топаловым

Украинская телеведущая Регина Тодоренко заинтриговала поклонников неоднозначным постом с Владом Топаловым. Звезда намекнула, что все догадки ее подписчиков о звездном романе – правдивы.

Еще в 2017 году в шоу-бизнесе прокатились слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Однако до сих пор звезды опровергали все слухи, а видео с нежными поцелуями пары просто игнорировали. Однако все тайное рано или поздно становится явным, поэтому на странице в Instagram телеведущая опубликовала волшебное фото, на котором она позирует рядом с экс-солистом группы "Smash".

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Снимок знаменитости сделали в Лондоне, где Регина Тодоренко отпраздновала свой день рождения. Телеведущая радостно улыбается, обнимая Влада Топалова. В то же время мужчина тоже выглядит счастливым рядом с темпераментной украинкой.

Сфотографировалась с поклонником,

– написала Регина Тодоренко, добавив емоджи сердечка и пары.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Чер 2018 р. о 6:27 PDT

Именно эти символы стали подсказкой, что Регина Тодоренко подтверждает все слухи об отношениях с Владом Топаловым. Поэтому сотни пораженных пользователей сети прислали паре свои поздравления, добавив, что это не просто поклонник телеведущей, из-за что они невероятно рады. Пока же Влад Топалов не публикует каких-либо сообщений, которые бы подтвердили или опровергли слова Регины.

Стоит отметить, что телеведущую с легкостью можно назвать мастером интриги. Недавно звезда написала про 9 месяцев ожидания счастья, вызвав слухи о ее беременности. Догадки журналистов подтвердил выход на красную дорожку премии "Муз-ТВ" в объемном платье. Однако впоследствии Регина Тодоренко остро раскритиковала СМИ и поклонников, отметив, что ее ребенок – это проект, над которым она работает почти год.

Напомним, еще в ноябре 2017 Регина Тодоренко объявила о разрыве отношений с продюсером Никитой Трякиным. После этого в СМИ не утихали слухи о воссоединении с Владом Топаловым, поскольку Регина часто интриговала фото с новым бойфрендом, снималась с Топаловым в одном фильме и даже путешествовала по России с ним. Недавно поклонники звезды зафиксировали нежные поцелуи двух звезд.