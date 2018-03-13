Регина Тодоренко ошеломила невероятной растяжкой: фото
Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко показала отличную физическую форму в спортзале.
Эффектное фото певица разместила на странице в Instagram.
Регина Тодоренко еще раз подтвердила, что регулярно занимается спортом. Ведь на снимке звезда с легкостью позирует перед камерой, показывая свою идеальную растяжку.
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Для фото Регина Тодоренко выбрала спортивные лосины в полоску и спортивный топ оранжевого цвета. Певица поставила ногу на раму окна, грациозно подняв одну руку вверх.
Спорт безграничен. Здесь главное – креативность. Быть креативным – значит быть свободным во всем: в мыслях, эмоциях, движениях. Тот, кто креативно мыслит – разрушает шаблоны и добивается любых целей. А я люблю добиваться своего,
– подписала фото Регина Тодоренко.
Кроме спортивных достижений, звезда рассказала, что за вечер сумела выучить новые слова на английском, узнала о принципе работы перфоратора и даже составила бизнес-план на будущие полгода.
Сторонники Регины Тодоренко были в восторге от мотивационного сообщения певицы, поэтому не скупились на комментарии. "Лучшая", "Идеальная", "Шикарная", "О такой можно только мечтать", – с восторгом писали пользователи соцсети.
Кто такая Регина Тодоренко?
Это певица, блоггер, композитор и телеведущая. Регина Тодоренко была участницей группы "Real O", впоследствии работала ведущей в популярном телепроекте "Орел и Решка". Сейчас звезда переехала в Соединенные Штаты, где учится на продюсера. Кроме этого, Регина Тодоренко активно ведет свой блог.