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Регина Тодоренко побывала на красной дорожке Каннского кинофестиваля

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая и певица прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля и рассказала как к этому готовилась.

11 мая, телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – чистейший белый". О своих впечатлениях Регина рассказала в своем Instagram.

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«Платье-Cupcake», «платье-торт», «она толстая, нет, беременная» , «что за тюль» . Спасибо за поддержку, особенно тем, кто понял мою задумку и посмеялся вместе со мной) Хорошо, что у вас есть чувство юмора В этом году я счастлива снова представлять @lorealmakeup на #CannesFilmFestival ! Полгода подготовки, часы создания макияжа и причёски, волнение, мокрые ладошки , запутанные в подол платья ножки - все это ради 1-ой минуты на торжественной ковровой дорожке , где на миг каждый может почувствовать себя звездой мирового уровня! Даже Золушка из Посёлка Котовского(г.Одесса)! За стиль и создание total look отельная благодарность - @irushairusha ️ Amazing crazy dress (платье) - @rasario MakeUp - @thevalgarland & @katyabobkova Hairstyle - @lorealhair Love you , guys! It was supercool to work with you! I was glad to present @lorealmakeup at #CannesFilmFestival this year as one of the main influencers. A half year of preparing, many hours creating hairstyles and makeup, with nervous, wet hands and tangled legs in my dress... all that for only one great minute on the red carpet, where everybody can feel like an international star, even Cinderella from the township of Kotovskogo (c.Odess).#ре #регинапутешественница #регинатодоренко #reginatodorenko

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

 

Звезда также рассказала, что готовилась к этому событию полгода.

"Не смотря на то, что в прошлом году я уже шла по красной дорожке Каннского кинофестиваля, в этом году я волновалась не меньше. В прошлый раз я шла в составе большой делегации, в этом году я шла уже одна. Я готовилась полгода, искала подходящее платье, часы укладки и макияжа, часы нервов и переживаний, и все ради нескольких минут прохода", – рассказала Тодоренко.


Регина Тодоренко о Каннском фестивале: "Я готовилась полгода"

Теги: LifeStyle Каннский кинофестиваль Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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