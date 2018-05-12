Регина Тодоренко побывала на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Украинская телеведущая и певица прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля и рассказала как к этому готовилась.

11 мая, телеведущая и певица Регина Тодоренко прошлась по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля и появилась на премьере фильма "Пепел – чистейший белый". О своих впечатлениях Регина рассказала в своем Instagram.

Читайте также: Телеведущая Леся Никитюк засветила стильное платье в Каннах: очаровательные фото

Звезда также рассказала, что готовилась к этому событию полгода.

"Не смотря на то, что в прошлом году я уже шла по красной дорожке Каннского кинофестиваля, в этом году я волновалась не меньше. В прошлый раз я шла в составе большой делегации, в этом году я шла уже одна. Я готовилась полгода, искала подходящее платье, часы укладки и макияжа, часы нервов и переживаний, и все ради нескольких минут прохода", – рассказала Тодоренко.



Регина Тодоренко о Каннском фестивале: "Я готовилась полгода"