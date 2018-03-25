Регина Тодоренко поделилась секретами своего полезного завтрака

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, известная по участию в программе "Орел и решка", поделилась секретами своего здорового питания. Секретом звезда поделилась в социальной сети Instagram.

Регина Тодоренко всегда выглядит роскошно, а ее стройная талия вызывает только восхищение у поклонников. Поэтому певица, которая сейчас проживает в США, рассказала, что она ест на завтрак.

Читайте также: Регина Тодоренко ошеломила невероятной растяжкой: фото

Украинская знаменитость подтвердила мнение экспертов, которые отмечают, что завтрак – самый важный прием пищи за весь день. Поэтому следует тщательно выбирать продукты, которые принесут пользу и заряд энергии на весь день.

Важнейшей частью рациона я считаю завтрак. Чтобы день прошел продуктивно, важно дать организму как можно больше энергии. Мой завтрак – это домашний йогурт, который я готовлю сама, свежие фрукты и сыр "Ламбер". Кажется, это наиболее полезная еда для здоровья. Да еще и очень вкусная,

– поделилась Регина Тодоренко.

Однако звезда добавила, что из-за бешеного ритма жизни она часто не может соблюдать правила здорового питания. Именно поэтому Регина Тодоренко обратилась к своим поклонникам, чтобы хотя бы они придерживались диеты и следили за своим здоровьем. Фоловеры с восторгом отреагировали на сообщение певицы и в комментариях поделились своими правилами утреннего питания.