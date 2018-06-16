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Регина Тодоренко подогрела слухи о романе с Владом Топаловым

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Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая была участницей проекта "Орел и Решка", спровоцировала очередную волну разговоров о романе с российским певцом Владом Топаловым. Причиной этого стали снимки в социальной сети.

Регина Тодоренко уже давно намекает, что в ее личной жизни все прекрасно. Однако звезда не рассекречивает имя своего избранника. В то же время журналисты и сторонники телеведущей подозревают, что им является экс-участник российской группы "Smash" Влад Топалов, с которым Регина не раз попадала в объективы камер. И хотя украинка все опровергает, последние фото в социальной сети раз подогрели слухи о звездный роман.

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Как известно, 14 июня Регина Тодоренко отпраздновала свое 28-летие. День рождения телеведущая провела в столице Великобритании. Перед поездкой звезда расспрашивала своих поклонников, что именно стоит увидеть в Лондон и какие блюда попробовать. Собрав информацию, она все же поехала в роскошную страну. Однако сделала это не одна, а в компании Влада Топалова.

Об этом свидетельствуют сообщения обеих звезд в Instagram. Влад Топалов и Регина Тодоренко опубликовали снимки из одного ресторана.

Сегодня день рождения у Дональда Трампа! И у еще одного важного человека ... Но, об этом позже,
– написал Влад Топалов в посте.

 

"Счастье есть", – загадочно написала Регина Тодоренко, добавив фото из того же лондонского ресторана.

 

Одним завтраком пара не обошлась. Судя по Instagram-сообщений, звезды вместе посетили концерт Бейонсе и Jay-Z.

Напомним, еще осенью 2017 Регина Тодоренко разошлась с продюсером Никитой Трякиным. Такое решение пара приняла после 3 лет романтических отношений. После этого в СМИ не утихали слухи о воссоединении с Владом Топаловым, поскольку Регина часто интриговала фото с новым бойфрендом, снималась с Топаловым в одном фильме и даже вместе путешествовала по России. А недавно поклонники звезды зафиксировали нежные поцелуи двух звезд.

Теги: LifeStyle Музыка Регина Тодоренко Звездные романы
Источник: 24 Канал
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