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Регина Тодоренко показала фото с УЗИ-снимком

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Регина Тодоренко не перестает удивлять своих поклонников. Звезда показала в социальной сети фото с результатами УЗИ,

Недавно Регина Тодоренко рассекретила свои отношения с певцом Владом Топаловым. С экс-солистом группы "Smash" она отпраздновала свой день рождения в Лондоне и даже сходила на два концерта – Эда Ширана и Бейонсе с Jay-Z.

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На фоне романтической новости о возобновлении отношений с Владом Топаловым телеведущая решила похвастаться состоянием своего здоровья. Регина, которая недавно попала в больницу с пиелонефритом, повторно обратилась к медикам. Воспаление почек зажигательная телеведущая преодолела, пройдя курс соответствующего лечения в США. Результаты повторного обследования Регина Тодоренко решила показать в соцсети.

Сделала УЗИ почек. Все в норме, слава Богу! Спасибо всем за поддержку. Все-таки хорошие комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления делают нас сильнее,
– обратилась к поклонникам Регина Тодоренко.

Многие пользователи сети сначала подумали, что телеведущая все же беременна и показывает свое УЗИ. "Увидев фото, подумала – беременная", "Я сначала подумала, что это УЗИ малыша, а не почек", "Хватит издеваться над подписчиками", "Многие, не читая, подумали о другом УЗИ", – написали поклонники звезды.

 

Теги: LifeStyle Регина Тодоренко Лечение
Источник: 24 Канал
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