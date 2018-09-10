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Регина Тодоренко показала округлившийся живот в приталенном мини-платье: фото

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото из соцсетей

Беременная телеведущая Регина Тодоренко продолжает активно вести свой блог в Instagram. Звезда хвастается своим округлым животом, публикуя все новые снимки.

Теперь телеведущая решила показать свое авто, на котором она ездит в России. Регина Тодоренко облокотилась на Mercedes и счастливо улыбалась перед камерой. При этом телеведущая одета в приталенное мини-платье, которое подчеркнуло большой округлый живот. Образ она дополнила белыми кроссовками и сумкой через плечо.

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Вскоре мне понадобится удобная большая машина. Грузовик брать не хочется, с парковкой сложно, фуры – дорого,
– в шутку написала Регина, попросив совета у поклонников.

 

Как известно, в конце июля СМИ взорвались новостью: певица Регина Тодоренко беременна первенцем. Отцом ее ребенка является российский певец Влад Топалов, который обручился с артисткой. Ранее телеведущая скрывала ожидание первенца, а потом, когда фигура Регины очень изменилась, звезда начала носить объемные платья и кофты.

Теги: LifeStyle Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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