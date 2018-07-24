Регина Тодоренко показала романтический отдых на Корсике: фото

Украинская телеведущая Регина Тодоренко отправилась в романтическое путешествие со своим любимым Владом Топаловым. Сейчас пара находится на солнечном французском острове Корсика.

Еще несколько дней назад Регина позировала на красной дорожке с Топаловым, подтвердив свои отношения с артистом. А сегодня влюбленные уже наслаждаются отдыхом на севере острова Корсика.

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Звезды публикуют совместные фотографии в Instagram и щеголяют роскошными видами в своих Instagram-Stories. Что интересно, после слухов о беременности Регины звезда почти не показывает свою фигуру ниже груди на фотографиях и видеороликах.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 24 Лип 2018 р. о 8:30 PDT

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 23 Лип 2018 р. о 11:59 PDT

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 24 Лип 2018 р. о 6:24 PDT

Только на одном фото у Влада можно увидеть ее в полный рост, однако разглядеть округлый живот на ней трудно.

Возможно, все догадки о беременности сильно преувеличены, впрочем, Регина выглядит очень счастливой и привлекательной рядом со своим любимым Владом.