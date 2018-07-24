Регина Тодоренко показала романтический отдых на Корсике: фото
Украинская телеведущая Регина Тодоренко отправилась в романтическое путешествие со своим любимым Владом Топаловым. Сейчас пара находится на солнечном французском острове Корсика.
Еще несколько дней назад Регина позировала на красной дорожке с Топаловым, подтвердив свои отношения с артистом. А сегодня влюбленные уже наслаждаются отдыхом на севере острова Корсика.
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Звезды публикуют совместные фотографии в Instagram и щеголяют роскошными видами в своих Instagram-Stories. Что интересно, после слухов о беременности Регины звезда почти не показывает свою фигуру ниже груди на фотографиях и видеороликах.
Только на одном фото у Влада можно увидеть ее в полный рост, однако разглядеть округлый живот на ней трудно.
Возможно, все догадки о беременности сильно преувеличены, впрочем, Регина выглядит очень счастливой и привлекательной рядом со своим любимым Владом.