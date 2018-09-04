Регина Тодоренко показала свое архивное фото с первого класса

Певица и телеведущая Регина Тодоренко показала поклонникам в социальных сетях, как выглядела школьницей.

Регина опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

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Звезда провела в первый класс своего племянника и поделилась своими школьными воспоминаниями.

Я дико любила школу, в которой училась, раздражала всех своим пением, танцами, плясками, стихами. Как учителя меня терпели, я до сих пор не понимаю, но спасибо вам, дорогие, за такую искреннюю любовь,

– рассказала Регина.

Тодоренко также добавила, что всю школьную жизнь была на конкурсах, концертах, олимпиадах, а уроки делала на переменах, однако школу закончила с отличием.

По ее мнению, чем больше вовлекать ребенка в различные творческие кружки, тем больше он успевает.



Регина Тодоренко / Instagram